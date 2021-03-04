Творцу "Червоной руты" было бы 72: в чем гений Ивасюка

Автор: twitter.com "Мы, украинцы, уже с самой колыбели становимся националистами, если матери поют нам украинские колыбельные. Поэтому нас перевоспитывают в концлагерях. Украинец перестает быть националистом только тогда, когда презирает свой язык, песню, свои национальные традиции, любит все, кроме своего родного", - говорил песенник Владимир Ивасюк. Родился в этот день 72 года назад

Сегодня, 4 марта, могло бы исполниться 72 года со дня рождения композитора и поэта Владимира Ивасюка.

За 30 лет жизни успел написать 107 песен, 53 инструментальных произведения и музыку к нескольким спектаклям. Самые известные - "Червона рута", "Я пойду в далекие горы", "Водограй", "Баллада о мальвах", "Только раз цветет любовь".

О феномене художника Gazeta.ua рассказал музыкальный критик, автор телеграмм-канала "Плай" Фил Пухарев.

Владимира Ивасюка называют основоположником украинской эстрадной музыки. Почему это так?

- Ивасюк - праотец отечественной популярной музыки. В основе его произведений - мелодизм, которым характеризуется это направление. Взял современную мелодику, которая черпала вдохновение из поп-джаза, психоделического рока и фанка. Органично соединил с украинским фолком. Главное умение и гений композитора в том, что адаптировал народные напевы на свежий манер с современными аранжировками.

Ты писал, что он "взял самое актуальное, что ценилось зарубежными меломанами в 1970-х, и перенес это на украинском фундамент".

- Да. Фанател от рок-н-ролла. Хотя и неявно. Вслух об этом не говорил, потому что нельзя было. Например, любил "битлов". Даже фотографировался похоже на своих британских кумиров.

В песнях Ивасюка было не так много рок-н-ролла. Но это все равно аллюзии на западные образцы. В аранжировках использовал синтезаторы, характерные для психоделик-рокеров. Духовую секцию, свойственную американскому фанку.

В прошлом году отмечали 50-летие самой популярной работы Ивасюка - "Червоной руты".

- В основе песни - буковинская легенда о черленой руте. Если найдешь ее в ночь на Ивана Купала, то сможешь приворожить любую девушку или парня.

Ивасюк любил ездить в фольклорные экспедиции по селам. И вообще часто на выходных ходил в походы в Карпаты. Общался с бабушками, записывал их песни. Там же услышал эту легенду. Затем наткнулся на нее в библиотеке отца, писателя и фольклориста Михаила Ивасюка. Услышанное и прочитанное как-то сошлось в голове и вдохновило на написание композиции.

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Посвятил песню своей однокурснице Марии Соколовской, в которую тогда был влюблен. Ни во что серьезное роман не вылился, но произведение осталось.

В рукописи, которую Соколовская до сих пор сохраняет, было еще старое название "Черлена рута". Первая версия песни - фэнтезийная. Упоминаются мавки и другие мифические существа. Более отдаленная от народа. Затем Ивасюк переписал, понимая, что слишком сложная. Даже в этом жесте видим, что стремился тянуться к простым слушателям. А для этого не усложнять формулировки, писать как можно понятнее, но так, чтобы понравилось всем.

Что было наибольшим новаторством Ивасюка?

- Не первый, кто обратился к западным мотивам. Сам вдохновлялся Мирославом Скориком, который еще в начале 1960-х собрал ансамбль "Веселые скрипки". Писал для него эстрадные песни, в которых были заметны влияния твиста, фокстрота, поп-джаза.

Но именно Ивасюк смог лучше всего совместить зарубежный стиль с украинской эстетикой. У других композиторов были перегибы в ту или иную сторону. Или слишком западно, или слишком фольклорно. Ивасюк выдержал баланс. Остался эстрадным композитором, в отличие от того же Скорика, который ушел в академическую музыку. Незадолго до смерти Ивасюк тоже начал писать серьезные оркестровые произведения, но хотел продолжать развиваться в направлении эстрады. Это было его принципиальное решение, и себя в этом нашел.

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Многое значит вопрос таланта. Было немало достойных тогдашних композиторов. Но ни Скорику, ни Левку Дутковскому, ни Валерию Громцеву не удалось дотянуться до уровня Ивасюка. Имел такое мощное музыкальное дарование, ставший эпицентром эстрадного движения. И так или иначе через него проходили все основные артисты того времени. Не только черновицкая волна, но и ансамбли из других регионов брали его произведения в свой репертуар.

Ивасюк сформировал украинскую сцену 1970-х. Можно ли сказать, что определил также ее будущее?

- И да, и нет. Музыканты, которые пришли после Ивасюка - это уже поколение фестиваля "Червона рута" в конце 1980-х - начале 1990-х. Перечеркнули все, что было достигнуто предшественниками. Такая натура андеграундных рокеров, которые пришли после "стерильных" эстрадников. Так себя позиционировали, что они - полностью новое, а старое лучше забыть. Каждое новое поколение в музыке так себя ведет - ничего удивительного.

Но это скорее был жест, чем действительно пренебрежение достижениями. Многие из червонорутских групп позже перепели Ивасюка, интерпретировали по-своему. Как те же "Кому вниз".

Само название фестиваля "Червона рута" как бы намекает. Что это поколение, может, стилистически и отходит от предыдущего. Но по сути и смыслам резонирует с тем, что делал Ивасюк и его коллеги-эстрадники. Это было настоящее, искреннее, украинское. Актуальное и модное. Все последующие поколения это же направление и подхватывали.

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Нынешние артисты если и вспоминают о прошлой эстраде, то разве что о "Червоной руте" или "Территории А", которая в 1990-х была весомым явлением в поп-музыке. О 1960-1970-х говорят редко. Возможно, это просто культурная амнезия. Или эстетика не близка современной молодежи. Но когда включаем те песни, понимаем, что там много актуального для своего времени. Наша музыка вполне была в контексте мировой, просто часто спрятана за номенклатурными вещами.

Достаточно ли сейчас говорят об Ивасюке? Чего не хватает?

- Фигура Ивасюка не сильно присутствует в нашей культурной жизни. Фестиваль "Червона рута" существует, но уже отошел на маргинесы. Его вытеснили новые мероприятия.

Также не помню, чтобы кто-то среди сегодняшних исполнителей инди или хип-хопа закаверил что-то из репертуара композитора. Например, если бы Alyona Alyona зачитала рэпчик на текст Ивасюка. Была бы интересная современная интерпретация. Но этого не происходит.

Такое еще бывало в 1990-х - начале 2000-х. Новое поколение певцов будто игнорирует. Думаю, причина в том, что есть ассоциация с эстрадной эстетикой на уровне совковости. А нынешние музыканты хотят активно двигаться на Запад. Сознательно или нет, но отталкивают от себя все, что связано с советским наследием.

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Здесь неоднозначный момент. Конечно, наша сцена была частью советского культурного пространства. Но есть большое отличие между эстрадами Украины и России. Их тогдашнюю сцену невозможно слушать. Вдоль и поперек звучит восхваление "советского человека", постоянные слезы и страдания за эхом "Великой отечественной войны", как они это называют. Многие заунывности, похабной советчины так и прет оттуда.

В украинской эстраде тех пор доминирует горная романтика Карпат и западная мелодика, заимствованная из лучших образцов. Здесь в музыке гораздо свободнее дышалось. Возможно, потому, мы ближе были к Европе - даже географически. Поэтому гораздо интереснее, чем российская.

Каверы - лучший способ реактуализувать классику? Самый действенный прием, чтобы Ивасюк зазвучал для нового поколения слушателей?

- Да. Главное - не увлекаться. Потому что когда много каверов, то относят на задний план самобытную музыку, которая появляется сейчас. Если переборщить, можно не заметить, как теряем свежий голос. Но было бы круто, если бы вышел сборник перепевов от современных музыкантов - и это звучало бы модно и в духе 2021-го.

Тарас Чубай в 2002-м выпустил целый альбом каверов на главные хиты - "Наш Ивасюк". Но это рок, который звучит уже как отголосок прошлого. Сейчас на первых позициях совсем другое - рэп, электроника, инди-рок. Хочется послушать адаптацию Ивасюка на современный манер.

Может ли у нас сейчас появиться фигура масштаба Ивасюка?

- В реалиях 2021-го это невозможно. И не потому, что нет талантливых композиторов или музыкантов. А потому, что изменилось время. Музыка развивается крайне быстро. О вчерашних героях сегодня забывают. Приходят новые. В эпоху интернета и стримингов художники на пьедесталах долго не задерживаются.

Ранее артисты годами и десятилетиями могли закреплять за собой славу и имидж великих. Сейчас это невозможно из-за быстрого информационного прогресса.

Но если появится мощный талант на уровне Ивасюка, то он в любом случае не потеряется. Его заметят, просто без такого вау-эффекта, как прежде. Возможно, не будет таким хайповым. Но останется надолго, пройдет проверку временем. Это главное, когда речь идет о выдающихся фигурах. Именно так произошло с произведениями Владимира Ивасюка.

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Владимира Ивасюка убили. Такой вывод следственного эксперимента Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз обнародовали 13 июня 2019-го. Преступление против песенника доказали через 40 лет. По советской версии, он повесился. "Не мог так покончить с собой. Даже натренированный человек, которого мы привлекали, не смог завязать пояс на ветке высотой 1,7 метра и залезть в петлю. По меньшей мере возле него были еще двое", - говорит Александр Рувин из Института судебных экспертиз . Заказчики убийства до сих пор живы. Но вряд ли будут наказаны, считает товарищ семьи Михаил Маслий. "Володя популяризировал украинское, за ним тянулись. Поэтому был неудобен для системы, - говорит. - Его родители в могилу ушли, правды не добились. Поэтому эта экспертиза - логическое завершение следствия, которое тянулось годами". Ивасюк также был профессиональным медиком, скрипачом, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, занимался живописью. Был старший в семье писателя и исследователя истории буковинского края Михаила Ивасюка и учительницы Софии Карякиной. У него остались двое младших сестер - Галина и Оксана.