"Червона рута. Новая история ": снимут фильм по мотивам произведений Владимира Ивасюка

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 909
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1809
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2709
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 657
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 981
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5976
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5752
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1197
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
7
10
8
19
4
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале &quot;Жара&quot;
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта &quot;Мост дружбы&quot;
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост дружбы"
&quot;Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь&quot; - отгремел легендарный рок-фестиваль &quot;Тарас Бульба&quot;
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
&quot;Танцы со звездами&quot; - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
Видео
Все видео
Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"
Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"
Из маленького Вовы большое х ** ло: обзор фильма "Свидетели Путина"
Из маленького Вовы большое х ** ло: обзор фильма "Свидетели Путина"
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5967
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2700
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1611
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 15:56

"Червона рута. Новая история ": снимут фильм по мотивам произведений Владимира Ивасюка

  Комментировать
&quot;Червона рута. Новая история &quot;: снимут фильм по мотивам произведений Владимира Ивасюка
При жизни Владимир Ивасюк написал 107 песен. inlviv.ua

Украинский драматург Павел Арье работает над сценарием будущего комедийного фильма "Червона рута. Новая история ", который снимут по мотивам произведений поэта и композитора Владимира Ивасюка. Планируется переосмыслить его песни и продемонстрировать, насколько актуальными они могут быть в наше время.

"Создатели держат сюжет фильма в секрете, но намекают, что именно музыка - а точнее, незабываемые песни Владимира Ивасюка "Я піду в Далекі гори "," Водограй "," Червона рута" и множество других - станут лейтмотивом ленты, а на их фоне развернется романтическая история любви ", - сообщают.

Легендарную "Червону руту" Владимир Ивасюк посвятил одной из подруг юности - студентке медицинского института Марии Соколовский. Об этом рассказала сестра композитора Оксана Ивасюк.

"Володя очень нравился девушкам, было много приятельниц и подруг. Одна из них - Мария Соколовская из Коломыи Ивано-Франковской области. На третьем курсе медицинского института на перемене брат написал первый вариант текста "Червоной руты"и подарил ей. Мария до сих пор сохраняет тот листочек ", - рассказывает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Червона рута. Новая история ": снимут фильм по мотивам произведений Владимира Ивасюка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 59779
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 12 Просмотров: 48170
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 44578
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 4 Просмотров: 21327
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 19278
Культура
Режиссер "Мстителей" снимет сериал
Режиссер "Мстителей" снимет сериал Просмотров: 27
Опубликовали тизеры сериала "Американская история ужасов"
Опубликовали тизеры сериала "Американская история ужасов" Просмотров: 63
Макаревич написал песню о разгоне протестов в Москве
Макаревич написал песню о разгоне протестов в Москве Просмотров: 1152
Если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней
Если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней Просмотров: 351
Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"
Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
26
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
12
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 404
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua