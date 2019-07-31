"Червона рута. Новая история ": снимут фильм по мотивам произведений Владимира Ивасюка

При жизни Владимир Ивасюк написал 107 песен. inlviv.ua

Украинский драматург Павел Арье работает над сценарием будущего комедийного фильма "Червона рута. Новая история ", который снимут по мотивам произведений поэта и композитора Владимира Ивасюка. Планируется переосмыслить его песни и продемонстрировать, насколько актуальными они могут быть в наше время.

"Создатели держат сюжет фильма в секрете, но намекают, что именно музыка - а точнее, незабываемые песни Владимира Ивасюка "Я піду в Далекі гори "," Водограй "," Червона рута" и множество других - станут лейтмотивом ленты, а на их фоне развернется романтическая история любви ", - сообщают.

Легендарную "Червону руту" Владимир Ивасюк посвятил одной из подруг юности - студентке медицинского института Марии Соколовский. Об этом рассказала сестра композитора Оксана Ивасюк. "Володя очень нравился девушкам, было много приятельниц и подруг. Одна из них - Мария Соколовская из Коломыи Ивано-Франковской области. На третьем курсе медицинского института на перемене брат написал первый вариант текста "Червоной руты"и подарил ей. Мария до сих пор сохраняет тот листочек ", - рассказывает.