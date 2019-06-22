Знаменитая "Червона рута" была посвящена девушке из Коломыи

Легендарную "Червону руту" Владимир Ивасюк посвятил одной из подруг юности - студентке медицинского института Марии Соколовский. Об этом рассказала сестра композитора Оксана Ивасюк.

"Володя очень нравился девушкам, имел много приятельниц и подруг. Одна из них - Мария Соколовская из Коломыи Ивано-Франковской области. На третьем курсе медицинского института на перемене брат написал первый вариант текста "Червоной руты "и подарил ей. Мария до сих пор сохраняет тот листочек .

Володя работал по ночам. Его так папа воспитал: для человека творческого вдохновение не главное, главное труд. Он тяжело работал - как ремесленник: подбирал ноты, мелодии, раздумывал, что понравится людям. Важным для него было искусное оформленные партитуры песен. Все это очень было важно. Его профессионализм и заключался в системном труде, понимании того, как должна "работать" в обществе написанная песня. В сочетании с классицистической сознанием - все происходит через труд и обучение.

Помню, как-то я приехала во Львов на школьные каникулы. Володя как раз написал песню "Два перстені". Напевал мне эту песню, радовался: "Смотри, какой красивый украинский шлягерок будет". Ему музыка легко давалась. Но это и кропотливая работа была, чтобы этот шлягерок написать".

Оксана Михайловна вспоминает, что ее брат стремился писать оперы, симфонии, развиться в композитора крупных форм.

"Когда записывалась пластинка-гигант в 1976 году, я была в Киеве. Володя ездил в дом звукозаписи, где они работали с утра до вечера с оркестром. Затем приехала София Ротару, Володя встретил ее в аэропорту, и пока они в такси к дому звукозаписи доехали, то Володя рассказал ей как она интонационно должна была петь.

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София называла Владимира своим композитором. Говорила: "Все песни, которые он писал, сразу же становились моими".

По случаю выхода пластинки Володя подарил Софии кольцо с сапфиром и несколькими бриллиантами. Мы вдвоем ездили на Крещатик выбирать ей это кольцо ".

Воспоминания Оксаны Ивасюк читайте в свежем номере журнала Країна.

Владимир Ивасюк мог стать художником, но отказался от этого в пользу музыки, - рассказывает Оксана Ивасюк. По ее словам, Владимир не хотел распылять свой талант на много дел сразу. Семья сохраняет рисунки Ивасюка, среди которых портрет отца, а также монограмма. которую композитор составил из первых букв своего полного имени.