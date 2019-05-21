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среда, 22 мая 2019 08:21

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

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София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка
Композитора Владимира Ивасюка похоронили во Львове 22 мая 1979 года. Фото: gazeta.ua

Украинского композитора и певца Владимира Ивасюка похоронили 22 мая 1979 года на Лычаковском кладбище во Львове. Похороны превратились в массовую акцию протеста против СССР. На кладбище пришли более 10 тыс. человек.

Владимир Ивасюк родился 4 марта 1949 года. В Черновцах успешно сдал вступительные экзамены в медицинский институт, писал песни и музыку. Создал более 100 песен и музыку к нескольким спектаклям. Самыми известными произведениями Ивасюка стали "Червона рута", "Я пойду в далекие горы", "Водограй", "Баллада о мальвах", "Только раз цветет любовь". 18 мая 1979 в Брюховецком лесу под Львовом его нашли мертвым. Тело мужчины висело на веревке. Причины смерти называют разные - самоубийство из-за любви, заказное убийство агентами КГБ, творческий кризис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Всех нас не перевешаете!" - на могиле Ивасюка декламировали его стихи и пели песни

Гроб несли на руках до кладбища. На могиле были горы цветов и венков, которые милиция выбросила в тот же день, а в следующем - люди принесли их еще больше. Так продолжалось в течение месяца. Об этом событии писали стихи и декламировали на могиле Ивасюка, а также расклеивали на зданиях и деревьях. Смысл заключался в следующем: "Всех нас не перевешаете! Всех не перебьете!". На похоронах все ждали Софию Ротару. Надеялись, что она понесет портрет. Она была в гастрольном туре на Дальнем Востоке и не смогла приехать.

Компартийная власть во Львове пыталась всячески препятствовать его захоронению на Лычаковском кладбище. Мама Владимира, София Ивановна обратилась к первому секретарю Львовского обкома Компартии Украины с просьбой разрешить установить памятник на могиле сына. Но он разгневался и выгнал ее из кабинета. Вскоре кто-то растоптал и поджег могилу композитора. Акты вандализма еще неоднократно повторялись.

26 января 2009 Генеральная прокуратура Украины возобновила давно закрытое уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка, но в ноябре 2012-го дело закрыли якобы из-за отсутствия состава преступления. Через два года снова возобновила. Бывший прокурор Львовской области Роман Федик в феврале 2015 заявил, что якобы Владимира Ивасюка убили "сотрудники" КГБ.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
мая

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София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

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