"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик

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Кинообозреватель Марьяна Янкевич сравнивает ситуацию тотального локдауна и запретов с антиутопией "Эквилибриум" (2002) Курта Виммера.

"Фильм, к сожалению, не выдержал проверки временем. Смета у него 20 миллионов, а миллионов только 5 собрал. Он не выстрелил, но там играет Кристиан Бэйл, которого я заметила именно в этом фильме.

Это своего рода современная версия "1984" Оруэлла. Оруэлл говорил о Большем брате, "который следит за тобой", что все должны быть выровнены. Мол, войны происходят, потому что все неравны. Давайте мы всех сравним, и не будет войны. В "Эквилибриуме" человечество пытаются выровнять на уровне эмоций - забрать любые эмоции. А для этого - уничтожить все произведения культуры. Однако верхушка этого общества, правящая этим безэмоциональным народом, сама в эмоциях себе не отказывает.

То есть создается иллюзия некоего контроля, и это очень перекликается с современностью, когда властители людям говорят жить так, а сами делают по-другому. Это очень накладывается на нашу реальность. Когда был тотальный локдаун, все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюре".

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Тогда, в 1950-х, было актуально о "Большем брате" и о тоталитарном режиме. Сейчас этот тоталитарный режим изменился. Сейчас люди - как ресурс, которым можно пользоваться и управлять дав им какую-то одну цель. Мы пока находимся в этой системе, когда нами правят", - отмечает Марьяна Янкевич.

"Эквилибриум" (англ. Equilibrium) - американский фантастический антиутопического боевик 2002 режиссера Курта Виммера. Главный герой фильма - Джон Престон, клерик (высокопоставленный сотрудник органов безопасности). В мире фильма все эмоции запрещены, и граждане вынуждены принимать ежедневные инъекции прозиума (препарата, подавляющего эмоции).