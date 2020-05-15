Театралы оказались за бортом государства и жизни - директор "Дикого театра"

Если мы не будем работать целое лето, "Дикого театра" к осени просто физически уже не будет - Ярослава Кравченко. Фото: facebook.com

Более 25 городов Украины приняли участие в акции в поддержку креативных индустрий и зрелищных мероприятий "Стоп культурный карантин". 12 мая в 22:00 на знаковых локациях включили направленные в небо лучи света. В общем задействовали 5400 световых приборов. Таким образом представители креативных индустрий призвали власть к разработке совместного плана выхода из карантина.

О нынешней ситуации в сфере культуры беседуем с основательницей и директором столичного "Дикого театра" Ярославой Кравченко.

Какие впечатления от акции? Почему она была важна?

- Карантин объединил многих людей, - говорит Ярослава Кравченко. - Идея акции возникла в телеграмм-сообществе, где есть организаторы концертов, представители шоу-бизнеса, директора различных исполнителей, театралы, прокатчики, которые сдают оборудования. Там обсуждаются основные проблемы сферы культуры.

Ни единой копейки дотации от государства независимый театр и независимые проекты не получают несмотря на то, что платят налоги

Форма этой акции - единственная возможная в режиме карантина. Чтобы не выходя на улицу на массовые пикеты, показать позицию всей Украине. С помощью лучей в небо было важно напомнить, что мы есть. Сейчас возникает такое впечатление, что о креативная экономика как-то забыли. Помнят разве что, когда речь идет о сокращении бюджета, от которого культура пострадала. Говорят о выходе из карантина культурных мероприятий в последнюю очередь.

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Какие проблемы сейчас имеет ваш театр из-за карантина?

- Из-за запрета проводить любые публичные мероприятия наш театр на карантине уже два месяца, и для нас это критический срок. Потому что налоги и за аренду помещения мы должны платить. И хотим оставить ядро ​​своей команды, поэтому старались сохранить для них зарплату. Но это все очень трудно. Ни единой копейки дотации от государства независимый театр и независимые проекты не получают несмотря на то, что платят налоги. Разрушились все планы, которые были выстроены по премьер на будущее. Все средства, которые собирали предыдущий год на новые проекты - пошли на то, чтобы просто продержаться на карантине. Чтобы театр имел возможность продолжить существовать. Но и они уже закончились.

Как показала практика, к сожалению, украинцы не готовы платить за просмотр онлайн-спектаклей. Плюс это технически дорого устроить. Даже актерам и команде приехать на ту же репетицию в офлайн сейчас невозможно. Потому что если держишь 100 гривен на то, чтобы поесть два дня, то ты их будешь сейчас тратить на такси. А иначе способа нет.

То есть театр должен выживать фактически своими силами?

- Когда объявили первый карантин, думали, что продержимся на своем ресурсе. Потом другой. Тогда протянули с помощью зрителей, которые поддерживали нас донатами. Скидувалы кто 100 гривен, кто 50, а кто 2. Для нас это было очень важно.

Сейчас ситуация такова, что понимаем плана выхода из карантина как такового нет. Есть вот эти таблички этапов, но мы не можем планировать свою работу, потому что карантин вновь продолжено. Неизвестно, когда дойдет до четвертого этапа снятия ограничений, когда театрам можно будет работать. Нет никакой конкретной информации. Это касается не только театра, а собственно работы всей страны.

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Каких действий ждете от правительства?

- Сейчас единственное, что порадовало в новом законе, который принимается - это возможность введения грантов для институциональной поддержки от Украинского культурного фонда. Это единственный фонд, который дает возможность на конкурсной основе получить от государства поддержку проекту. У нас уже один вышел при поддержке УКФ - это "Кайдаши 2.0" в прошлом году. В этом году мы подавали четыре проекты. Не прошли за сокращения бюджета и жесткую конкуренцию. Но теперь будут изменения в законодательстве. УКФ сможет поддерживает конкретную представление, а театр как институт. Это значит, что у нас будет возможность побороться на конкурсной основе за государственные деньги для того, чтобы получить помощь в карантинный время. Не знаю, когда это будет. Но сами такие сдвиги на будущее, если мы к нему доживем, должны быть положительными. Это фактически первые реальные шаги власти по включению независимого сектора в культурную систему.

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Почему независимые театры остаются без внимания государства?

- Мы все время существуем как за бортом. Делаем представления на деньги, к нам приходят зрители, у нас аншлаги. Но с точки зрения государства нет определения нашего сектора и учета его в любых раскладах - и в законодательном, и в организационном. Не замечают независимые инициативы. С другой стороны, когда Nova Opera Влада Троицкого или еще кто-то едет на какой-то международный конкурс, представляет там лицо Украины. Тогда может появиться упоминание в посте на странице Минкульта. Типа "Украина себя показала, ура-ура". А в остальном-то руки не доходят. Хотя альтернативное, независимое искусство - это большая часть культуры, где люди занимаются этим за свой счет.

Какие ближайшие задачи и планы?

- Сейчас пытаемся выжить любым способом, пока у нас не будет возможности работать в сценическом пространстве. Коллеги из государственных театров говорят о том, что скорее всего, в лучшем случае работа начнется с осени. Но если мы не будем работать все лето, "Дикого театра" к осени просто физически уже не будет. Не получая ничего от государства, но продолжая платить налоги, мы сейчас на грани. Поэтому разрабатываем экстренные методы выхода из ситуации - план переноса некоторых спектаклей на открытый воздух. На площадки, где можно будет хранить достаточное безопасное расстояние, выполнять все карантинные нормы, но при этом, чтобы люди могли посмотреть постановки. Хотим организовать показы уже в июне.

Чтобы оставить контакт со зрителями, готовы работать за три копейки. В любых условиях

Адаптировать под открытая площадка - очень трудно. Мы решили играть в поле, а надо, чтобы была такая картинка, как на сцене. Нужно привлечь огромное количество аппаратуры, найти, где в поле ее подключить. Выход театра на улицу и проведения там спектакли стоит в полтора раза дороже, чем в помещении.

Чтобы оставить контакт со зрителями, готовы работать за три копейки. В любых условиях. После такого долгого карантина у многих людей, с которыми мы сотрудничаем - режиссеров, актеров, осветителей, звуковиков - происходит разочарование. Люди думают о том, а как им вообще выживать. Эти профессии оказались незащищенные. Если ты профессиональный актер и ничего больше не умеешь, то сегодня ты абсолютно за бортом не только государства, но и жизни. Без возможности заработать.

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У нас много людей в поисках работы. Ее, конечно, на рынке нет. Это отчаяние. Например, в государственных театрах сохранились в некоторых 100 процентов зарплаты, в других - 60. Государство обеспечивает тех, кто там работает на ставке. У нас нет такой возможности. Три человека сейчас получают часть зарплаты - все остальные без работы. Поэтому надо собираться еще и для того, чтобы как-то поддержать свою команду. Встреча со зрителями - всего вдохновляет.

Самое трудное в этой ситуации - неизвестность. Если бы нас сказали точно, например, "вы все лето не работаете на сцене". Мы бы понимали, что можем планировать с 1 сентября. Но ты ждешь 24 числа, потом 11-го, дальше 22-го, и продолжается запрет без конкретики. Никак не можем рассчитать, сколько нам нужно времени, чтобы выжить. И сможем это делать. Не стоит пытаться спасти этот корабль, а идти выращивать картофель.

Онлайн-трансляцию акции "Стоп культурный карантин" в Facebook посмотрели более 150 тыс. зрителей. "Если нас не слышат, то нас увидят, - заявили организаторы, музыкальный форум Kyiv Music Days. - Ресторанам позволили летние площадки и еду на вынос, парикмахерским - предварительную запись и четкие требования социальной дистанции, даже для торгово-развлекательных центров - ограничение по количеству посетителей. План почти готов для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. У правительства не существует сценария для более чем 250 тыс. человек".