Стоп культурный карантин: пройдет акция в поддержку концертной индустрии

Автор: facebook.com В городах Украины пройдет акция #стопкультурнийкарантин. Ставит целью привлечь внимание правительства к концертной индустрии и начать диалог о возможном сценарии выхода из карантина

Работники концертной индустрии устраивают акцию, чтобы получить от правительства план выхода культурной сферы из карантина.

12 мая в 22:00 на знаковых локациях украинских городов включат лучи света, направленные в небо. Акция пройдет во Львове, Харькове, Одессе, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Чернигове, Ужгороде, Тернополе, Киеве.

"Если нас не слышат, то нас увидят", - заявляют организаторы, музыкальный форум Kyiv Music Days.

По их словам, сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении.

"Ресторанам позволили летние площадки и еду на вынос, парикмахерским - предварительную запись и четкие требования социальной дистанции, даже для торгово-развлекательных центров - ограничение по количеству посетителей. План почти готов для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ, - говорится на странице акции в Facebook. - У правительства не существует сценария для нас, для более чем 250 тыс. человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины".

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В Украине с сегодняшнего дня, 11 мая, ослабляют карантин. Такое решение было принятое правительством накануне. Будет разрешено открыть зоны отдыха. При соблюдении усиленных санитарных норм могут работать салоны красоты, летние террасы кафе. Открываться могут небольшие торгово-развлекательные центры, правда, без фудкортов, кинотеатров и зон развлечений. Можно работать музеям, библиотекам, сервисам бытовой техники, стоматологам, адвокатам, нотариусам.