Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике

Группа "Жадан и Собаки" презентовала песню "Кокаин". По словам музыкантов, посвящается "героической борьбе украинских властей с украинским народом". Фото: facebook.com

Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" и клип на нее. Премьера состоялась на официальном YouTube-канале коллектива.

Музыканты посвятили трек "героической борьбе украинских властей с украинским народом". В клипе использованы кадры из встреч мировых политиков, их лица размыты.

"Пусть в эти беспокойные дни тишины и самоизоляции добрые духи рок-н-ролла дадут вам силы и уверенности в завтрашнем дне. Помните, что все проблемы проходят, а с нами остаются наши вера, надежда, любовь и вредные привычки", - говорится в описании композиции на странице группы в Facebook.

"Единственная группа Украины, которая не делает попсу или декадентскую ху*ту. Побольше бы таких песен о том, что делается сейчас и с нами", "Очень актуально! Но почему-то вдумчиво прослушав, становится грустно", "Как всегда красавчеги, актуально, со стебом и о злободневном. Панк-рок рулит!" - пишут в комментариях.

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"Жадан и Собаки" - панк-группа, играющая остросоциальную музыку. Проект возник в Харькове в 2007 году и является кооперацией писателя Сергея Жадана и ска-панк-коллектива "Собаки в космосе". Выпустили 5 студийных альбомов. Дали концерты в Украине, Беларуси, Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Германии и США.