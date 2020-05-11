Ослабление карантина: что остается под запретом

В Украине с сегодняшнего дня, 11 мая, ослабляют карантин. Такое решение было принятое правительством накануне.

Будет разрешено открыть зоны отдыха. При соблюдении усиленных санитарных норм, могут работать салоны красоты, летние террасы кафе.

Открываться могут небольшие торгово-развлекательные центры, правда, без фудкортов, кинотеатров и зон развлечений. Можно работать музеям, библиотекам, сервисам бытовой техники, стоматологам, адвокатам, нотариусам.

Автор: КМУ Кабинет министров ослабил карантин

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Под запретом остаются:

фудкорты и зоны развлечений ТРЦ;

кинотеатры и театры;

метрополитен;

общественный транспорт без спецпропусков;

пригородный, городской, внутриобластной, межобластной транспорт;

регулярное железнодорожное и авиасообщение;

спортзалы, фитнес-центры;

университеты, школы, детские сады;

проведения массовых мероприятий.

Карантин теперь адаптивный - регионы, учитывая ситуацию с заболеваемостью, могут не снимать ограничения. На Буковине, которая сейчас лидирует по количеству инфицированных, никаких послаблений пока не будет. Как действовать дальше - спецкомиссия будет решать вечером.

Зато в Житомире салоны красоты и летние площадки кафе заработали еще до общегосударственных послаблений. Там даже размышляют об открытии детсадов. Потому что бизнес возвращается к работе, а детей надо где-то оставлять.

Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантина на территории региона с 11 мая 2020 года. В связи с продолжающимся ростом числа инфицированных жителей области жесткий карантин будет действовать в области до 15 мая включительно.