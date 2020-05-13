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среда, 13 мая 2020 10:20

"Слуги" анонсируют закон о поддержке креативной индустрии

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&quot;Слуги&quot; анонсируют закон о поддержке креативной индустрии
Первым шагом хотят уменьшить аренду, например кинотеатров, которые в период карантина не могут открыться. Фото: pixabay

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят законопроект о поддержке креативной индустрии из-за карантина.

Депутаты предусмотрели несколько шагов поддержки этого бизнеса, об этом в видеообращении рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Громадське".

"Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах. Сегодня будет первый", - рассказала она.

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Как объясняет депутат, первым шагом хотят уменьшить аренду, например кинотеатров, которые в период карантина не могут открыться.

По словам Кравчук, "будет поддержка" теле- и радиокомпаниям. А следующим шагом станет внедрение единого культурного сбора.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в среду, 13 мая. Заседание созывается по требованию 158 народных депутатов. Среди вопросов повестки дня - законопроект о банковской деятельности, который в СМИ называют антиколомойским. Внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы для дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина.

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13
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