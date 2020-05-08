Разумков созывает Раду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в среду, 13 мая.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Заседание созывается по требованию 158 народных депутатов.
Среди вопросов повестки дня - законопроект о банковской деятельности, который в СМИ называют "антиколомойским". Внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы для дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина.
Также депутаты должны заслушать доклад председателя Национального банка Якова Смолия о деятельности учреждения.
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30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Предусматривает, что экс-собственники банка после национализации финучреждения могут получить возмещение только деньгами.
Окончательное принятие законопроекта - ключевое требование Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.
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