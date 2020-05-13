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среда, 13 мая 2020 09:18

Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
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Послание акции - Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как выйти из карантина
Фото: instagram.com/rudakov_roman/
Послание акции - Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как выйти из карантина
Послание акции - Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как выйти из карантина
Послание акции - Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как выйти из карантина
Послание акции - Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как выйти из карантина

12 мая работники культурной сферы Украины провели акцию # cтопкультурныйкарантин. Хотели напомнить о проблемах индустрии, возникших из-за карантина.

Артисты, актеры, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, кинотеатры, ивент-агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы объединились и в 22:00 по киевскому времени на многих концертных и ивент-площадках направили в небо прожекторы, пишет НВ.

"Правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапный выход из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает пути преодоления кризиса", - сообщили организаторы.

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Послание акции: Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как выйти из карантина.

До 22 мая Кабинет министров продлил карантин. Его ослабят с 11 числа. Начнется первый этап снятия ограничений. Позволят гулять по паркам, заработают парикмахерские и салоны красоты, летние площадки кафе, стоматологии, музеи и библиотеки, предприятия бытового обслуживания. Будут принимать адвокаты и нотариусы. Заведения общественного питания будут готовить еду и напитки на вынос. Смогут тренироваться спортивные команды. Список послаблений может расширяться, добавляют в правительстве. Но в регионах с самым высоким количеством больных их будут ограничивать.

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13
мая

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