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четверг, 09 сентября 2021 19:30

Спрос на украинскую книгу растет. Должны быть и комиксы - издатель

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Культура комиксов в Украине развивается. Количество издательств увеличивается ежегодно.

Об этом говорит соучредитель издательства комиксов Mal'opus и один из организаторов фестиваля популярной культуры Comic Con Ukraine Дмитрий Данилюк. Пообщался с Gazeta.ua во время нынешнего мероприятия, где был менеджером зоны комиксов и аллеи художников. Событие состоялось 4-5 сентября в Киеве.

Автор: Дмитрий Анохин
  Речь идет о культуре чтения. Если человек начал читать на украинском, то на русском уже не будет покупать - Дмитрий Данилюк
Речь идет о культуре чтения. Если человек начал читать на украинском, то на русском уже не будет покупать - Дмитрий Данилюк

Какие вызовы стояли перед Comic Con Ukraine во время пандемии?

- Нам повезло, что сейчас Киев находится в зеленой зоне. Поэтому каких-то строгих ограничений не делали. Просим посетителей соблюдать масочный режим в помещениях и мыть как можно чаще руки.

На какое количество людей рассчитываете в этом году?

- Будет рекордное количество. Думаю, более 30 тысяч посетителей. Гораздо больше, чем прошлогодние 20 тысяч. Это уже понятно и по тому, как площадка выглядит, и по предварительной продаже билетов (фестиваль собрал более 40 тыс. человек. - Gazeta.ua).

Как организовывали секции "зона комиксов" и "аллея художников"?

- Комикс-зона состоит из нескольких составляющих. Это издательства, художники, а также сцена, выставочная и интерактивная части. У нас кардинально ничего не изменилось. Есть почти все украинские издатели комиксов. Более 100 художников, которые рисуют в разных стилях различными средствами разные фэндомы. Программа, которая продолжается нон-стоп с начала до конца фестиваля. Анонсы, премьеры. Лекций так много, что выделили лекторий в отдельном помещении. На одной сцене все не помещаются.

Сколько есть отечественных издательств комиксов?

- Наверное, уже около 15-20.

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Как оцениваете культуру комиксов в Украине?

- Развивается. Количество издательств увеличивается ежегодно. Каждое выпускает или столько же наименований, или больше. Конечно, ковид немного повлиял на динамику. Иначе была бы еще круче. Но сейчас пандемическая ситуация немного улучшается. Издательства имеют большие продажи и возможность выпускать больше книг. Поэтому считаю, что все идет хорошо.

Начала массово переводиться японская манга. Это существенная доля рынка рисованных историй. Потенциал огромен. Наши издательства начинают заполнять эту нишу. Будет расти вдвое-втрое, а может, и в десять раз каждый год.

Как измеряете успех изданий в Mal'opus?

- Для любого издательства главным показателем является скорость, с которой ты продаешь тираж. Если за три месяца, это суперуспех. Если за полгода, тоже классно. За год - в общем нормально. Более чем - это уже не очень. А что продается более чем два года - плохо. То есть не очень ликвидный тайтл на рынке. Интерес читателей не равен его стоимости.

Какие наиболее продаваемые ваши книги?

- Первым нашим суперхитом была "Рукавиця нескінченності". Выпустили накануне премьеры фильма "Мстители: Завершение" в 2019-м. Продали две тысячи экземпляров.

В прошлом году выпустили артбук по второй части видеоигры The Last of Us. Продали за пять-шесть месяцев. Это наш рекорд скорости. Делали 650 экземпляров. Планируем допечатку.

Также активно покупают комикс "Голуб Геннадій" от авторки Koro из Запорожья. В третий раз допечатываем первые два тома. Третий тоже закончился.

Но цены там разные. Например, артбук стоит 650 гривен, а "Голуб Геннадій" - 110 гривен. Не только тираж важен, но и стоимость издания.

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Супергеройский жанр привлекает наибольшее внимание читателей?

- Я бы так не сказал. Сейчас самая популярная и быстрее всего растет манга. Супергероика не вся успешная. На интерес к произведениям влияют марвеловские фильмы. Если издаешь классный комикс под успешное кино, у тебя большой прирост продаж. Например, в декабре будет выходить в прокат "Человек-паук: Домой пути нет", под него многие издательства выпускают какие-то истории. Мы также анонсировали, чтобы будем печатать "Человека-паука".

Также у нас растет количество геймеров. Видеоигры - уже давно не нишевая сфера. Считаются вполне нормальным хобби и релаксом. Играют все, а не только подростки. Соответственно, увеличивается спрос на качественный мерч, как артбуки.

По каким критериям выбираете, что будете издавать?

- Ориентируюсь прежде всего на свой вкус. Много лет читаю комиксы и имею большую коллекцию. Смотрим статистику продаж на Amazon. Чтобы хоть как-то понимать, популярно ли оно за рубежом. Это не значит, что успех там будет равен успеху у нас. Но известный тайтл в целом имеет больше шансов продаться.

По комиксам Marvel у нас была стратегия делать акцент на важных событиях. То, что стоит читать, чтобы понимать контекст истории вселенной. Переводим и произведения, которые имеют классные экранизации. Как "Город грехов" и "Скотт Пилигрим". Также мы издательство номер один в Украине, выпускающее артбуки, посвященные видеоиграм. Сейчас издаем по каждой большой новинке, которая выходит. Хотим и дальше развивать это направление.

Сколько содержит ваша коллекция?

- Когда в последний раз считал, было где-то две тысячи книг и еще много синглов. Все шкафы дома забиты комиксами. Когда-то это была самая большая в Украине коллекция, а сейчас не знаю. Может, кто-то обладает большей. Уже не так слежу. Но моя точно остается одной из самых больших.

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Какие факторы влияют на развитие комикс-индустрии в Украине?

- С 2014 года вся книжная индустрия была на подъеме, хотя комиксы немного задержались. Украинская книга растет, она интересна читателю. И конечно, должны быть и комиксы. Было очевидно, что это случится. Поэтому общая ситуация на рынке влияет. Речь идет о культуре чтения. Если человек начал читать на украинском, то на русском уже не будет покупать.

Имеют значение и фильмы. Сейчас все поп-культурное, все в интернете. Если это где-то откликается, есть какое-то медийный перекресток - фильм, сериал, мультфильм - продается лучше. Потому что есть определенная аудитория. А значит, потенциально большее количество покупателей.

Комиксы остаются нишевой темой? Какие перспективы видите?

- Если брать комиксное ядро, то это пока довольно нишевая вещь. У нас нормальным крепким тиражом считается две тысячи экземпляров. Многие произведения издаются тысячей. Это значит, что не так много украинцев покупают. Хотелось бы больше.

Книги тоже могут таким тиражом печатать. Но многие имеют 20-30 тысяч экземпляров. Комиксов с такими продажами найдется, может, один-два. Это скорее исключение, чем правило. Например, издательство The WIll Production много продало первого тома комикса "Воля". Также популярен "Серед овець" от Vovkulaka. Это свидетельствует о том, что есть спрос на качественный украинский продукт, сделанный нашими художниками и авторами. Потому что уникален - вы точно не могли читать это на другом языке.

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Какие новинки привезли на фестиваль?

- Комикс Bloodborne по одноименной культовой видеоигре 2015 года. Атмосферный, темный и тягучий, как и первоисточник.

"Шараз-Де" выдающегося итальянского иллюстратора Серджо Топпи. Рисовал в 1979-1981 годах, вдохновившись сказками "Тысячи и одной ночи". Изысканная черно-белая графика. Рисунок, где каждую страницу можно рассматривать как отдельную картину.

"Химерна планета" - самый популярный веб-комикс в инстаграме. Имеет более шести миллионов подписчиков. Рассказывает об инопланетянах, которые смотрят на наш мир своими глазами. Забавно и карикатурно.

Что стоит читать тем, кто не знаком с комиксами?

- У нас такого много. Та же "Химерна планета". Подходит всем от нуля до 99 лет. Юмор - универсальный язык. Здесь он умный и понятный.

Если человек больше интересуется искусством, то "Шараз-Де". Настоящий артбук, хотя это графический роман.

Замечательный нуар "Город грехов", по которому, видимо, все видели фильм Роберта Родригеса. Кому понравилась экранизация, оригинал заходит еще больше.

Хорошая точка входа во вселенную Marvel - "1602" Нила Геймана. Самостоятельная история, которая не требует никаких дополнительных знаний. Воспримут все, кто хоть немного слышал об этом издательстве и знает героев.

Автор: Дмитрий Анохин
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Для любого издательства главным показателем является скорость, с которой ты продаешь тираж. Если за три месяца, это суперуспех - Дмитрий Данилюк

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Фестиваль Comic Con Ukraine состоялся третий раз. Проходил на столичном арт-заводе "Платформа". Провели встречи с зарубежными звездами, выступления музыкальных групп, танцоров и косплееров, турниры по настольным и видеоиграм, выставки, презентации комиксов, лекции. Среди гостей мероприятия были американский актер, мастер боевых искусств Марк Дакаскос, британские актрисы Наталия Тена и Анна Шаффер, польская модель и актриса Хелена Манковская, британский писатель Ричард Морган.

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