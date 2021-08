Чем заняться на фестивале Comic Con Ukraine тем, кто любит читать

Фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine в третий раз состоится в Киеве. Пройдет 4-5 сентября на арт-заводе "Платформа".

Предлагаем вниманию 10 интересных новинок комиксов, которые можно будет найти на фестивале.

Автор: MAL'OPUS

"Химерна планета" - издательство MAL'OPUS

"Жители этого далекого мира похожи на людей: они влюбляются, создают семьи, заводят домашних любимцев и празднуют дни рождения. Однако свою жизнь эти существа воспринимают слишком буквально, превращая повседневные ситуации в театр абсурда.

Перед вами - сборник веб-комиксив американского художника и сценариста Нейтана Пайла, покоривших сеть. Автору не нужно шутить, чтобы рассмешить читателя. В основе его юмора обыкновенная жизнь каждого из нас, только под несколько другим углом", - говорится в аннотации.

Автор: MAL'OPUS

"Шараз-де" - MAL'OPUS

"Сборник произведений от итальянского классика рисованных историй Серджо Топпи, вдохновленный арабскими сказками. Каждую ночь Шараз-де, которая по своей воле оказалась в плену жестокого царя Шагрияра, вынуждена утешать своего обладателя неслыханными историями. Шараз-де плетет рассказы о добрых людях и злых духах, отважных воинах и досадных негодяях, сногсшибательных опасностях и пьянящих наслаждениях. И все это для того, чтобы дожить до следующей ночи и развлечь царя очередным рассказом".

Автор: MAL'OPUS

"Голуб Геннадій" - MAL'OPUS

"Это истории о городской жизни птиц от авторки Koro из Запорожья. Они разворачиваются вокруг голубя-мизантропа Геннадия, который имеет сложный взгляд на жизнь и выделяется среди "серого стада" своих собратьев. Комикс удивит ироничным юмором и позволит по-новому взглянуть на птичью обыденность".

Автор: UA Comix

"Курган" - UA Comix

"Братья по оружию. Клятва, которую нельзя сломать. Проклятие рода, которое длится не первый век. И чужая кровь, которая должна это прекратить. Но ничего хорошего на этом пути не случится, кроме как верной смерти. Да и кто сказал, что смерть - это конец?

Эта история случилась неподалеку Черкасс осенью 1638 года. Казацкий кош ладил мушкеты на линии обороны перед боем с Речью Посполитой. Где-то там, в круговороте событий двух братьев ждала судьба страшнее самой ожесточенной битвы".

Автор: UA Comix

"Арідник" - UA Comix

"Знаете, кто такой Ариднык? Прародитель Карпат, верховный дух загробной жизни, повелитель полонинских духов, один из главных персонажей гуцульских легенд. Одну из таких легенд мы пересказал в комиксе "Арідник. Сотворення світу". В основе истории - бывальщины, собранные Владимиром Шухевичем в этнографическом сборнике "Гуцульщина". В путешествие с нами отправятся и хорошо знакомые герои, и неизвестные. Украинская мифология способна удивить таким разнообразием сюжетов и персонажей, что впереди нас ждет немало открытий".

Автор: Northern Lights

"Ходячі мерці" - Northern Lights

"Мир, который нам знаком - исчез. Мир, в котором доминировала культура потребления и легкомыслия, заменил мир выживания и ответственности. Эпидемия апокалиптических масштабов заразила весь земной шар, заставляя мертвых восстать и питаться живыми. За считанные месяцы цивилизации ни стало: никакого правительства, супермаркетов, почты и телевидения. В мире, в котором правят мертвые - уцелевшие должны наконец-то начать жить.

Лучше произведение Роберта Киркмана. Именно комикс лег в основу одного из самых известных сериалов, а также игр и книг. Это постапокалиптическая история, которая демонстрирует самые темные мысли человеческого сознания и то, во что мы можем превратиться, выйдя за пределы зоны комфорта".

Автор: ArtHuss

"Мальована анімація з Престоном Блером" - ArtHuss

"Аниматоры прежде всего должны уметь рисовать; хороший рисунок - краеугольный камень их успеха", - утверждает автор и предлагает читателям лучшие образцы для практики. А параллельно с обучением собственно рисунку он дает советы по актерскому мастерству, построению сценария и образа персонажа, работе с ритмом. Как результат, получился максимально насыщенный и сжатый учебный курс - ознакомление для новичков и повышение квалификации для практиков.

Эта книга - настоящая классика от мастера. В лаконичной форме изложены важнейшие правила хорошей анимации, основы, которые останутся актуальными независимо от развития технологий".

Автор: ArtHuss

"Заґмайстер і Волш. Краса" - ArtHuss

"В погоне за функциональностью мы теряем что-то важное, что-то чисто человеческое, считают Стефан Загмайстер и Джессика Уолш. На основе проведенных исследований и опросов, а также собственного опыта и предпочтений, авторы составили подборку разнообразного красивого - зданий, мебели, книг, одежды, посуды, рисованных или созданных компьютерными инструментами изображений и фото. Замечательный мудборд для тех, кто хочет выяснить для себя, что же такое красота".

Автор: TUOS Comics

"Ніч живого Дедпула" - TUOS Comics

"Дэдпул просыпается от пищевой комы и видит, что разрушенный Нью-Йорк заполнен восставшими мертвецами. Каллен Банн, сценарист культовых "Дедпул винищує всесвіт Marvel" и "Дедпул убиває Дедпула", дарит нам один из самых мрачных комиксов об Уэйде Уилсоне. Крутой эксперимент, который переносит сумасшедшего болтливого наемника в жестокий мир зомби-апокалипсиса. Это весьма оригинальный комикс, который с фанатской любовью воспроизводит самые распространенные клише зомби-хоррора и сталкивает их с абсурдностью Дэдпула, создавая уникальную смесь ужаса и комедии".

Автор: LANTSUTA

"Аватар. Останній маг повітря" - LANTSUTA

"Первая книга украинского издания в формате Omnibus включает части 1-3 Avatar: The Last Airbender - The Promise. Всего серия будет насчитывать шесть книг.

Вас ждет новый графический роман, написанный в стиле анимационного сериала, по лицензии Niсkelodeon и Dark Horse Comics. Это продолжение невероятных приключений Аанга, начинающиеся сразу же после событий третьего сезона мультсериала.

Аанг и его друзья вновь объединяются в новом увлекательном приключении. Когда план переселения колонистов из нации огня, живших в Королевстве Земли, не удался, Лорд огня Зуко и Король земли Куэй оказались на грани войны. В это время Аанг и Катара работают ради достижения мира между этими двумя нациями.

Историю написал лауреат премии Айзнера и номинант Национальной книжной премии Джин Луэн Янг в сотрудничестве с создателями "Аватара" Брайаном Кониецко и Майклом Данте ДиМартино".

Comic Con Ukraine основали в 2018 году с целью создания качественной платформы, которая объединит всех неравнодушных к поп-культуре и ее развитию в Украине. Посетителей нынешнего мероприятия ждут Cosplay- и Cover Dance-шоу, крупнейшая в стране Аллея художников, игровые турниры, выступления музыкальных групп, выставки и фотозоны. Среди звездных гостей - американский актер Джанкарло Эспозито и польская актриса, модель и косплеер Хелена Манковская, британский писатель и сценарист Ричард Морган.