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суббота, 28 августа 2021 16:10

Польская актриса посетит Comic Con Ukraine

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Автор: Comic Con Ukraine
  Звезда видеоигры Resident Evil 8: Village Хелена Манковская приедет на третий украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. Пройдет в столице 4-5 сентября
Звезда видеоигры Resident Evil 8: Village Хелена Манковская приедет на третий украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. Пройдет в столице 4-5 сентября

Польская актриса, модель и косплеерка Хелена Манковская посетит Киев. Станет звездной гостьей фестиваля популярной культуры Comic Con Ukraine 2021. Состоится на территории столичного арт-завода "Платформа" 4-5 сентября.

Манковская сыграла в видеоигре Resident Evil 8: Village, которая вышла в мае. Исполнила роль Леди Димитреску - первого персонажа-вампира в серии Resident Evil.

"Всем фанатам Resident Evil 8: Village приготовиться. Актриса раскроет весь ужас и благородство Альсины Димитреску. На создание такого колоритного образа разработчиков натолкнула реальная историческая личность, которая жила в 1600-х годах. В фестивальных планах Елены - автограф- и фотосессия, а также выступление на главной сцене", - говорится в анонсе.

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Comic Con Ukraine также посетит американский актер, четырехкратный номинант на телепремию "Эмми" Джанкарло Эспозито. Он исполнил роль Густаво "Гуса" Фринга в криминальных сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", Моффа Гидеона в фантастическом сериале "Мандалорец", Стэна Эдгара в супергеройском сериале "Пацаны", Антона Кастильо в видеоигре Far Cry 6. Играл в фильмах "Окча", "Книга джунглей", "Бегущий в лабиринте", "Али", "Малкольм Икс".

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