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Звезда легендарного сериала приедет в Украину

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Автор: Comic Con Ukraine
  Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито посетит третий украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. Состоится в столице 4-5 сентября
Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито посетит третий украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. Состоится в столице 4-5 сентября

Американский актер, четырехкратный номинант на телепремию "Эмми" Джанкарло Эспозито приедет в Украину. Станет звездным гостем фестиваля популярной культуры Comic Con Ukraine 2021. Пройдет в Киеве на арт-заводе "Платформа" 4-5 сентября.

Эспозито - исполнитель роли Густаво "Гуса" Фринга в криминальных сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", Моффа Гидеона в фантастическом сериале "Мандалорец", Стэна Эдгара в супергеройском сериале "Пацаны", Антона Кастильо в видеоигре Far Cry 6. Также играл в фильмах "Окча", "Книга джунглей", "Бегущий в лабиринте", "Али", "Малкольм Икс".

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"Это именно тот человек, который подарила вселенной "Во все тяжкие" одного из самых харизматичных антагонистов. Согласитесь, невозможно представить эпопею Хайзенберга и Пинкмана без Фринга. Так же немыслимо и то, что главный злодей Far Cry 6, диктатор Кастильо появится на мероприятии во всей своей красе, но это так. Более того - посетителей ждет фото- и автограф-сессия c актером", - говорится в анонсе.

Кроме встречи с Эспозито, фанатов поп-культуры ждут два дня развлечений. Это масштабное Cosplay- и Cover Dance-шоу, крупнейшая в стране Аллея художников, игровые турниры, музыкальная сцена, тематический маркет, официальные стенды от компаний кинопроката и видеоигровых разработчиков, зона настольных игр, фотолокация.

Comic Con Ukraine основали в 2018 году. Цель - создание качественной платформы, которая объединит всех неравнодушных к поп-культуре и ее развитию в Украине.

Звездными гостями мероприятия были актеры Джон Рис-Дэвис, Дэнни Трехо, Кристофер Ллойд, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, а также дизайнер видеоигр Джон Ромеро.

Первый фестиваль посетило около 20 тыс. человек, второй - более 30 тыс. человек.

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