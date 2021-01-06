Назвали сериал, который больше всего нелегально скачивали в 2020 году

Сериал "Мандалорец" от Disney+ стал самым скачиваемым с пиратских сайтов в 2020 году.
Действие разворачивается в окрестностях далеких галактик в период между падением Галактической Империи и созданием Первого Ордена, где и выживают главные герои - наемник мандолорец и юный джедай Йода, по сюжету. Сериал открывает перед зрителями вселенную Звездных войн.
Несколько лет на пиратских сайтах лидировал сериал "Игра престолов".
В этом году топ сериалов выглядит следующим образом:
1. Мандалорец
2. Пацаны
3. Мир Дикого Запада
4. Викинги
5. Звездный путь: Пикар
6. Рик и Морти
7. Ходячие мертвецы
8. Аутсайдер
9. Стрела
10. Флэш
Первые три являются популярными среди всех пользователей интернета, справедливо на нелегальных и легальных сайтах.
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