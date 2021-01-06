Назвали сериал, который больше всего нелегально скачивали в 2020 году

"Мандалорец" обогнал "Игру престолов" по количеству загрузок на пиратских ресурсах. Действие происходит во вселенной Звездных войн, в центре сюжета - приключения Малыша и одинокого стрелка-мандалорця, представителя некогда могущественной расы благородных воинов. Фото: Instagram

Сериал "Мандалорец" от Disney+ стал самым скачиваемым с пиратских сайтов в 2020 году.

Действие разворачивается в окрестностях далеких галактик в период между падением Галактической Империи и созданием Первого Ордена, где и выживают главные герои - наемник мандолорец и юный джедай Йода, по сюжету. Сериал открывает перед зрителями вселенную Звездных войн.

Несколько лет на пиратских сайтах лидировал сериал "Игра престолов".

В этом году топ сериалов выглядит следующим образом:

1. Мандалорец

2. Пацаны

3. Мир Дикого Запада

4. Викинги

5. Звездный путь: Пикар

6. Рик и Морти

7. Ходячие мертвецы

8. Аутсайдер

9. Стрела

10. Флэш

Первые три являются популярными среди всех пользователей интернета, справедливо на нелегальных и легальных сайтах.

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