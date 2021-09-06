Крупнейший фестиваль поп-культуры прошел в Украине: что презентовали

Фото: Дмитрий Анохин

Третий фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine состоялся на территории столичного арт-завода "Платформа" 4-5 сентября. Провели встречи с зарубежными звездами, выступления музыкальных групп, танцоров и косплееров, турниры по настольным и видеоиграм, выставки.

В отдельной зоне мероприятия рассказывали о новинках комиксов от украинских издательств. Вспоминаем самые интересные презентации субботы.

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Украинский институт национальной памяти представляет первый собственный комикс "Оборона Замостя. Легенда про Лопату". Рассказывает о битве за Замостье 29-31 августа 1920 года, в которой союзные войска Армии УНР и Войска Польского разгромили большевистскую Первую конную армию Семена Буденного. Главные герои - украинский сапер Гнат Вечерний по кличке Лопата и польский солдат Рафал Круц. Участвуют в боях за город, по сюжету. Авторы - Владимир Полищук и Игорь Кромф.

Комикс распространяется бесплатно среди учебных заведений, учреждений культуры, воинских частей. Открывает серию "Слава Героям", которая будет посвящена героическим страницам Украинской революции 1917-1921 годов.

Посмотрели, как выглядела буденовская армия, и не надо было никаких орков. Хватило реальных фотографий с максимально демоническими красноармейцами

"Одной из задач нашего института является популяризация истории, - говорит Игорь Кромф. - Искали интересный формат. Я уже много лет коллекционирую и пишу обзоры на комиксы. Подумал, почему бы не сделать собственный. Тем более есть опыт других стран. Концепт возник почти сразу. В прошлом году готовили мероприятия о Замостье и решили, что графическое произведение было бы логичным продолжением.

Взяли за основу исторические факты. Пытались воссоздать настоящее оружие, униформу, ход событий. Произведение имеет элемент художественности, но не портит события, которые на самом деле происходили.

Самый яркий момент в подготовке комикса связан с антагонистами - большевиками. Сначала хотели сделать их демоническими персонажами, описать как каких-то вымышленных орков. Затем посмотрели, как выглядела буденовская армия, и не надо было никаких орков. Хватило реальных фотографий с максимально демоническими красноармейцами".

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"Хочу поблагодарить за вашу работу над художественным проектом. У меня есть понимание, что мои налоги идут на что-то нормальное, а не на распил дорог и мусарню", - обращается к авторам слушательница.

"Дарим тысячу сердец армии УНР", - отвечает Кромф.

Поляков, которые вернулись к себе домой с пятым местом, встречал президент страны. Наших встретил канал СТБ. А в университете не допустили к сессии

Главный редактор портала Rap.ua Михаил Правильный анонсирует издание Reload: Ua. Это субкульутрный фотобук, фиксирующий эволюцию истории современной урбан-культуры последних лет. Создают при поддержке издательства UA Comix. Выйдет 4 декабря.

"В Украине есть мейнстрим и есть так называемый андеграунд, - говорит Михаил Правильный. - Везде - в музыке, книжной индустрии, даже политике. Мейнстрим всегда крадет у андеграунда и реализует для широкой аудитории. Условная Ольга Полякова делает все то, что уже сделали андер-артисты. Во взятые у других идеи вкладываются деньги, и публика это видит.

В книгу войдут 40 историй людей, которым не нужны маркетологи или ложь. Например, в Харькове есть мастерская "Гараж хаб". Основали два чувака. Можете представить себе задротов-физиков из любого кино, и вот они выглядят именно так. Выигрывали олимпиады в школе, пошли в университет на физический факультет, потом поехали на соревнования среди физиков в Швейцарию и заняли там второе место. Поляков, которые вернулись к себе домой с пятым местом, встречал президент страны. Наших встретил канал СТБ. А в университете не допустили к сессии, так как во время соревнований не попали на какие-то лекции. Тогда они ушли из университета, сняли за 600 гривен гараж, через год снова поехали на те же соревнования уже в Польшу и выиграли там. Во Франции бюджет на это мероприятие - примерно 100 тысяч долларов. У наших ребят было 1000 гривен.

Сейчас "Гараж хаб" - это большая контора, которая кроме собственных проектов, много делает и для страны. Занимаются образованием, волонтерят. Отправляют медицинское оборудование на Донбасс, а также в другие страны, где идет война. Помогают нашим миссиям в Афганистане. Один из их знакомых недавно умер где-то около Кабула.

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Ничего в этой истории я не придумал, многое не сказал. Таких талантов в нашей стране много. Именно о них эта книга. Каждый разворот будет состоять из одной истории. Уже собрали 35. Касаются не только обычных людей. Также речь идет об отечественных стартапах и артистах. Но только про андер - то, что знают слишком мало украинцев.

Пять текстов будут от людей, которых мы сами еще не знаем. Собираем истории о перезагрузки - моральные, собственного бизнеса или творчества. У книги есть сайт, где каждый может рассказать о себе и попасть на страницы рядом с теми, которые уже вошли".

После рассказа Михаил Правильный раздает визитки с qr-кодом со ссылкой на сайт проекта Reload: Ua.

Женщина теряет сознание на пристани гавани и рождает плацентоподобный воздушный шарик, который, пока героиня без сознания, вырастает в дерево брокколи. И это лишь начало

"Наша ценность в том, что пытаемся показать абсолютно отличающиеся комиксы, стили подачи из разных стран", - говорит соучредитель издательства "Видавництво" Лилия Омельяненко. Делится подробностями о новинках, над которыми ведется работа. В частности, о "Татуировщике и клиторе" датской художницы Рикке Вилладсен.

"Контроверсионное издание. Предзаказов немного - понимаю, почему. Выглядит крипово, но такого необычного произведения на рынке мы раньше не видели. Это первый перевод датского комикса в Украине. Фантастический феминистический роман. Женщина теряет сознание на пристани гавани и рождает плацентоподобный воздушный шарик, который, пока героиня без сознания, вырастает в дерево брокколи. И это лишь начало. Сначала история и изображения могут показаться непонятными. А когда начинаете листать, увидите, что какие-то вещи автор просто не дорисовывает. И вы понимаете, почему так. В этом есть смысл. Рикке Вилладсен говорит о сексуальности и материнстве в свой уникальный способ".

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"Правда ли, что наше общество агрессивно реагирует на подобную литературу, где упоминаются откровенные сцены или поднимаются женские проблемы?" - спрашивает ведущий комикс-сцены Алексей Мельник.

"Реакция разная, но мне кажется, что к нашему издательству уже привыкли. Пожалуй, наиболее агрессивно воспринималась книга о принятии женщинами своей сексуальности "Запретный плод" шведской комиксистки Лив Стремквист. На обложке изображена спортсменка, у которой в этот период идут месячные. Именно на это особенно реагировали в некоторых городах. В частности, во Львове. Также в Днепре, где попросили даже снять этот баннер, когда только печатали книгу. Но все меняется. Думаю, люди поняли, что с нами бороться нет смысла. Мы будем продолжать говорить на эту тематику".

Дети поймут быстрее, чем взрослые. Потому что их фантазия гораздо лучше работает

Комикс "Віч-на-віч" презентует автор Евгений Харук.

"Совсем свежак. Буквально несколько дней назад получили из полиграфии", - говорит. - Все началось с челленджа Inktober. Каждый октябрь художники рисуют ежедневно скетчи на новую тему. Несколько лет подряд участвовал. В прошлом году решил, что можно объединить свои зарисовки какой-либо одной идеей, чтобы были связаны между собой.

Так появились первые иллюстрации для "Віч-на-віч". У меня был разработан персонаж, и с ним ежедневно происходили различные события в соответствии с темой челленджа. Постепенно собрался целостный сюжет - единая история с логическим финалом.

Главный герой - глаз с ножками в плаще. Его зовут Гейз, что переводится с английского как придирчивый взгляд. Путешествует по сюрреалистическому миру и встречает разных персонажей.

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Это silent book - книга без слов. История раскрывается в изображениях. Это дает дополнительное пространство для воображения. Можете немного по-разному прочитывать, воспринимать, додумывать мотивацию персонажей. Происходит игра между читателем и произведением.

Также добавили интерактив. Разработали бумажную модель Гейза. В конце книги есть qr-код, с которым можете скачать схему, напечатать на домашнем принтере и склеить себе героя комикса.

"История химерная. Удачно передает ощущение сна. Впервые просил, чтобы мне самому объяснили, потому что не до конца понял. Поэтому уверен, что каждый найдет что-то свое. Думаю, дети поймут быстрее, чем взрослые. Потому что их фантазия гораздо лучше работает", - добавляет основатель издательства UA Comix Богдан Кордоба.

Крупнейший в Украине фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine в этом году посетили более 30 тысяч человек.