Почему стоит посетить Comic Con Ukraine 2021

Автор: Comic Con Ukraine Американский актер, режиссер, мастер боевых искусств Марк Дакаскос посетит третий украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. Встретиться со звездой боевиков можно будет 5 сентября. На главной сцене ответит на вопросы и поделится многолетним актерским опытом. Также примет участие в фото- и автограф-сессиях

Фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine 2021 состоится 4-5 сентября. Пройдет на столичном арт-заводе "Платформа".

Организаторы мероприятия собрали причины посетить гик-конвенцию.

Марк Дакаскос

"Первый из звездных гостей - это Марк Дакаскос, актер, режиссер, мастер боевых искусств и звезда культовых лент 1990-х" Американский самурай", "Плачущий убийца" и "Только сильнейшие". Вы видели его и в более современных проектах. Марк превратился в преступника Во Фата в "Полиции Гавайев", сыграл главу службы безопасности Гийеру в "Агентах ЩИТа", появился в роли бывшей звезды боевиков Кимо Ван Зандт в "Люцифере" и даже дал хорошую взбучку Джону Уику в третьей части истории о наемном убийце.

Кажется, боевые искусства текут в его крови. Семилетним мальчиком будущий актер принял участие в своем первом турнире, а уже в 18 лет мог похвастаться более чем 200 боями на чемпионатах. Такой богатый опыт до сих пор поддерживает Дакаскоса в отличной форме. 5 сентября вы можете убедиться в этом на Comic Con Ukraine ", - говорится в сообщении.

Наталия Тена

Метаморф-колдунья Нимфадора Тонкс с "Поттерианы", одичавшая Оша из "Игры престолов" и наёмница-тви'лек Сиань из "Мандалорця" - второй звездной гостьей фестиваля станет британская актриса Наталия Тена. Впрочем, ее талант не ограничивается исключительно работами в кино и театральной деятельностью. Наталья еще и собрала собственную музыкальную группу Molotov Jukebox.

Анна Шаффер

Именно эта британская актриса воплотила образ чаровницы Трисс Меригольд в сериале "Ведьмак". А вот поклонники саги о Гарри Поттере узнают в Анне студентку факультета Гриффиндор Ромильду Вейн. Эта роль стала дебютной в карьере исполнительницы.

Ричард Морган

Специальным гостем станет британский писатель и сценарист Ричард Морган. Именно его перу принадлежит серия фантастических книг "Видоизмененный углерод", по которой снял сериал Netflix. К тому же Морган - автор двух серий комиксов "Черная вдова" из вселенной Marvel и сценариев игр Crysis 2 и Syndicate. Сегодня он сотрудничает с компанией Gunzilla Games, на стенде которой и можно будет пообщаться и сфотографироваться с Ричардом.

Аудиовизуальное шоу Percival Wild Hunt

Польская фолк-метал-группа Percival, принимавшая участие в создании саундтреков к видеоигре The Witcher 3: Wild Hunt, покажет уникальное шоу. Гостей мероприятия ждет погружение во вселенную Анджея Сапковского - и музыкально, и визуально.

Хелена Манковская

Фото- и автограф-сессия с участием Хелены Манковской - подарок фанатам серии игр Resident Evil. Ее реалистичный косплей зловещей высокой вампирши Леди Димитреску станет одной из изюминок фестиваля.

Волшебство от Magic Five

Команда блогеров иллюзионистов Magic Five появится на Comic Con Ukraine. Они не раскроют секреты иллюзии, но покажут настоящую магию.

Выступление Eileen

Благодаря этой талантливой блогерке звучать украинские каверы на саундтреки к The Witcher, "Игре престолов", World of Warcraft, Skyrim и другим фантастическим мирам. Eileen впервые исполнит их вживую.

Тандем AGHIAZMA и SUPER SUS

На фестивале объединятся участники национального отбора Евровидения AGHIAZMA и блогер-диггер SUPER SUS.

Cosplay & Cover Dance Show

Любимые персонажи аниме, сериалов и видеоигр оживут благодаря выступлениям косплееров на Cosplay Show. А сторонников K-pop культуры ожидает наслаждение от борьбы между участниками Cover Dance Show.

Выступление Song Wonsub

Если Eileen переводит саундтреки на украинский, то этот корейский блоггер, музыкант и певец - наоборот. В своем блоге Song Wonsub перепевает на родном языке хиты KAZKA, "Океан Эльзы", The Hardkiss и MONATIK.

Made in Ukraine: украинские группы на музыкальной сцене

За два дня конвенции выступят отечественные команды GannaBaby, ZWYNTAR, Future Plans, naddél, Violet Raymoor, BAD PIT, ORIONIX, ONAWAY, OMANA, BlazerJacket.

Dog Cosplay Contest

Хвостатые четвероногие косплееры ежегодно покоряют сердца участников и гостей конвенции.

Благотворительность: "Україна без сміття" и Mamaplantatree

Социальные проекты - обязательная составляющая мероприятия. Во время нынешней конвенции гости научатся сортировать мусор, узнают о центрах его переработки, посадят деревья и поймут, как влияет на окружающую среду углеродный след.

Лекции и викторины

На фестивале состоятся лекции от профессионалов своего дела, в частности "Путь художника в гейм-индустрии: от трех в ряд до трех А", "Экспресс-дизайн персонажей". Также в лектории будут проходить интеллектуально-развлекательные игры в формате викторин.

Маркет

Изделия из кожи, меди, латуни и кости, футболки и худые, носки и чашки с персонажами кино и анимационных миров - на маркете найдется все, о чем вы давно мечтали, но по каким-то причинам не могли достать.

Самая большая в Украине Аллея художников

Аллея художников - это не просто зона, где иллюстраторы презентуют свои творения, но и место настоящего искусства, от которого перехватывает дыхание.

Видеоигры

Новинки игровой индустрии, презентации демоверсией проектов компаний, возможность пообщаться с разработчиками.

Фотозоны

Художественно-фантастические фотозоны создадут возможности для любых фантазийно-шедевральных фотографий.

Настольные игры

На фестивале можно будет сыграть в настольные игры, в том числе научно-фантастический мир будущего Verge Of War, турнир по Gwent, легендарный Magic The Gathering.

Комиксы

Отечественные издательства представят новинки комиксов.

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Американский актер, звезда сериалов "Во все тяжкие", "Мандалорец" и "Пацаны" Джанкарло Эспозито не сможет приехать на Comic Con Ukraine 2021. "Пандемия настигла нас в последний момент и очень неожиданно. В регионе, где вскоре будут проходить съемки нового проекта актера, установили строгие карантинные ограничения. Поэтому киностудия запретила Джанкарло покидать страну. Но мы все равно попробуем привезти его в Украину. Правда, в следующем году", - говорится в сообщении организаторов.