Украинская анимация стала более стеснительной

До 5 сентября в Киеве проходит Международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM. Показывают 250 анимационных фильмов.

Для конкурсной программы отобрали 79 лент из 2891 заявок из 75 стран мира.

Автор: linoleumfest.com Один из конкурсных фильмов "Автобусный маршрут 35А" рассказывает о ощущение угрозы от нового пассажира. Показывают на Международном фестивалы актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM в Киеве.

"Больше всего французских и немецких фильмов, — говорит сокураторка программы Жанна Озирна. - Разделили конкурс на условные тематические пять блоков. Впервые у нас есть блок "Художественные дела". В год пандемии, когда все сидели по домам, аниматоры осмысливали себя как художников, как в таком жизненном ритме продолжать существовать, творить. Сложилась уникальная подборка, которая показывает эту тему с разных сторон - смешно, иронично, трагично. А вот блок "Невидимые" получился очень нежный, на грани с трагическим. Среди работ - "Автобусный маршрут 35А ". Напоминает о наверняка всем знакомой ситуации, когда вечером едешь в полупустом автобусе. Кто-то заходит. Чувствуешь угрозу и не знаешь, куда выйти из этого замкнутого пространства. Все на своей волне, никто не собирается помочь. Или японская анимация "Кусать кости мертвых" как маленькая девочка размышляет о похоронах своего отца. При этом нарисована очень легко и по-летнему.

Есть интересная внеконкурсная программа Ladies First, в которой аниматорки сделали ленты о женщинах. В прошлом году было много фильмов, в которых авторки рефлексировали об отношениях с собственным телом. В этом году гораздо больше анимации, как женщины справляются со своими воспоминаниями, отношениями с матерью, отцом, социума. И меньше о том, как женщины чувствуют себя физиологически. Зато этого много в эротической подборке".

Кроме международного конкурса, проходит конкурс украинских лент и коммерции.

Автор: linoleumfest.com Картину "Убей это и уезжай из этого города" польский аниматор Мариуш Вильчинский делал около 14 лет. Рассказывает воспоминания его детства в городе Лодзь. Показывают на Международном фестивалы актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM в Киеве.

"Украинский конкурс - один из самых мощных за всю историю. Не думала, что получим такие крутые работы, — говорит сокураторка программ Анастасия Верлинская.- Не берем детские фильмы. Смотрим, насколько соответствует взрослой аудитории. А коммерческую анимацию посмотреть на большом экране можно только на нашем фестивале. Это заказные работы, технически очень качественные. Есть отдельная программа "Новые лица". Знакомит с авторами, которые не участвовали в нашем конкурсе. Они расскажут, почему пришли к анимации, как учились. Большинство - самоучки. Есть и полный метр. "Убей это и уезжай из этого города" польский аниматор Мариуш Вильчинский делал около 14 лет. Один из лучших полных метров последних лет. Рассказывает о его жизни в городе Лодзь, воспоминания из детства. Будет понятен людям за тридцать".

Впервые LINOLEUM представляет ретроспективу украинской эротической анимации.

Автор: linoleumfest.com Анимация "9 1/2 минут" Сергея Кушнерова 1993 года является философским высказыванием о различных этапах страсти, развития отношений. Показывают на Международном фестивалы актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM в Киеве.

"Не была уверена, что удастся собрать столько эротики и телесности для полноценного сеанса, — говорит кураторка программы Юлия Кузнецова. - Программа разрушает стереотипы о целомудрии отечественной анимации. "9 1/2 минут" Сергея Кушнерова сделан в 1993 году на частной студии" Борисфен ". Автор известен широкой публике как режиссер мультфильма" Бестолковый Вомбат "по мотивам сказки австралийской писательницы Рут Парк. Задуманный как пародия на фильм "9 1/2 недель". Вышел глубоким философским высказыванием о различных этапах страсти, развития отношений. Это его последняя работа в Украине. После этого Кушнарев переехал в США, где успешно работал на студиях Дисней и Дримворкс. Этот фильм до сих пор остается наиболее серьезным и откровенным в истории украинской анимации. Немаловажен и подзабытый фильм начала 1990-х "История любви", снятый на студии Укранимафильм. Речь идет о червячке, который после просмотра фильма для взрослых, ищет близости. Авторы, Сергей Миндлин и Сергей Гизила, не имели никаких преград и запретов, чтобы его создать. Однако картину не показывали на телевидении и не брали в прокат. В ней есть вставки из игрового кино, "9 1/2 недель" и звучит песня Леонарда Коэна. Тогда имели на ее использование все официальные права. Эта анимация остается до сих пор невидимой и неизвестной для широкой общественности. Интересно, что такие фильмы в Ютуб то попадают в Ютуб. Кидз, секцию для детей. Идут без рекламы и нет возможности добавить комментарий. Важный для ретроспективы фильм, который не показывали 20 лет, — лента LSD 1994 года. Расшифровывается как Love's Secret Domain (тайные владения любви). Уникальная для украинского кино, потому что это очень мрачная эротическая философская фантазия со ссылкой на работы Гигера, создателя "Чужого" и на жанр телесного хоррора. В программе есть мультфильмы из каждого десятилетия. Чем позже, тем украинская анимация становилась более стеснительной. Такого прорыва, как в начале 1990-х, не было, мало кто пытался показать что-то откровенное. Или раскрыть тему сексуальности из серьезных позиций. Из работ 2000-х годов показываем анимацию Юлии Проскуриной, которая работает в Польше. Раскрывает аспекты женской сексуальности. И неофициальный клип на песню Her Name's On My Cock японской группы The Gerogerigegege Никиты Лыськова, где есть обнаженные тела и половые акты.

Автор: linoleumfest.com Болгарка Венета Андрова сняла "AIVA" о художнице-андроидке, которую запрограммировали мужчины. Показывают на Международном фестивалы актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM в Киеве.

Есть два блока экспериментальной анимации. Болгарка Венета Андрова сняла "AIVA". О художнице-андроидке, которую запрограммировали мужчины, чтобы внести разнообразие в мир искусства. Откровенная работа, перекликается с эротическими программами. Американец Митч Макглоклин при создании работы "Вечно" использовал технологию LiDAR. Это "глаза" для беспилотных автомобилей. С ее помощью искусственный интеллект формирует изображение окружающего пространства. Митч снял моменты реальной жизни. Технология принадлежит компании из Кремниевой долины. Американец приедет на фестиваль".

Автор: linoleumfest.com Американец Митч Макглоклин при создании работы "Вечно" использовал технологию LiDAR, которую применяют в беспилотных автомобилях. Показывают на Международном фестивалы актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM в Киеве.

В рамках LINOLEUM покажут программу "30 лет анимации". Можно бесплатно посмотреть онлайн на Мегого до 5 сентября. Вошло 10 лучших анимационных работ, по мнению команды фестиваля, за годы независимости Украины. От "Крокодила" Михаила Титова 1991 года, снятого по повести Достоевского, до "Любовь" Никиты Лыськова 2019 года.

Фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства LINOLEUM - крупнейший показ авторской анимации в Украине. Фестиваль состоит из трех конкурсных программ, серии мастер-классов и лекций от профессионалов индустрии, показов экспериментальной анимации и видеоарта, тематических внеконкурсных скринингов и детской программы. Его цель - промоция независимой анимации и создание благоприятных условий для развития анимационной и смежных индустрий в Украине. Организатор фестиваля LINOLEUM - анимационная студия Animagrad. Проходит с 2014 года.