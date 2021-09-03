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пятница, 03 сентября 2021 14:00

Экранизация мирового бестселлера и супергеройская семейная драма - что смотреть в кино на этой неделе

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Экранизация мирового бестселлера и супергеройская семейная драма - что смотреть в кино на этой неделе
25-й фильм Кинематографической вселенной Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" представляет первого во франшизе главного героя азиатского происхождения. Автор: Marvel Studios

На этой неделе в прокат выходит супергеройский экшн, новая часть молодежной мелодрамы, боевик-триллер, австралийский комедийный фильм ужасов и китайский мультфильм.

"Шан-Чи и легенда десяти колец", реж. Дестин Креттон

Шан-Чи - мастер боевых искусств. Его отец Веньву - лидер тайной террористической организации "Десять колец". С помощью древнего магического артефакта - колец, одевающихся на предплечье, может генерировать взрывы энергии. Шан-Чи не поддерживает отца. Покидает дом, переезжает в Сан-Франциско, где ведет обычную жизнь. Через 10 лет Шан-Чи снова встречается со своим прошлым. Отец находит его и хочет завербовать в организацию. Также в жизни Шан-Чи неожиданно появляется его сводная сестра.

25-й фильм Кинематографической вселенной Marvel и первая лента франшизы, представляющая главного героя азиатского происхождения.

Впервые Шан-Чи появился в комиксах в 1973 году. Там его отцом был злодей доктор Фу Манчу. Этого персонажа создал британский писатель Сакс Ромер еще в 1913 году. Фу Манчу играли Борис Карлофф в 1930-х и Кристофер Ли в 1960-х. Сейчас Marvel потеряли права на персонажа, и в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец" отцом Шан-Чи стал Веньву.

"По сути, "Шан-Чи" - это не история героев и злодеев, а семейная драма, посвященная тому, что три человека мирятся с давно подавленным гневом и горем", - пишет кинообозреватель Polygon Джошуа Ривера. - Режиссер Дестин Дэниэл Креттон, который вместе с Дэйвом Каллахемом и Эндрю Ленгемом написал сценарий, раскрывает эту драму с осторожностью и юмором".

Традиционно для фильмов с киновселенной Marvel, "Шан-Чи и легенда десяти колец" имеет сцены после титров. На этот раз их 2.

"Адский ад", реж. Алистер Грирсон

Бывший военный Рекс становится свидетелем ограбления банка. Защищаясь от воров, случайно подстрелил банковскую работницу и за убийство попал в тюрьму. Выходит на свободу 8 лет спустя. Спасаясь от внимания СМИ, переезжает в Финляндию.

Комедийный фильм ужасов от режиссера фантастической ленты "Санктум" Алистера Грирсона. Несмотря на то, что часть сюжета происходит в Финляндии, картину снимали в Австралии. Актеры также были австралийцами - им пришлось заучивать финские слова на слух. Создатели "Адского ада" планируют, что фильм станет первой частью будущей трилогии.

"После падения", реж. Кастилло Лэндон

В новом фильме отношения Тессы Янг и Хардина Скотта переживают испытания из-за разных планов на будущее. Она после обучения хочет вернуться в американский Сиэтл. А Хардин планировал, что вместе они переедут в британский Лондон.

Американка Анна Тодд в 2013-м начала писать историю любви участника англо-ирландского бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлса и вымышленной первокурсницы Тессы Янг. Публикация стала популярной на онлайн-платформе Wattpad - имела более 1 млн. читателей. Благодаря этому на творчество Тодд обратили внимание СМИ и издатели. 4 романа из серии "После" были опубликованы в течение октября 2014 - февраля 2015-го. В печатной версии главного героя заменили на бунтаря Хардина Скотта.

"После падения" - экранизация 3-го романа. Предыдущие фильмы - "После" и "После ссоры" вышли в 2019-м и 2020-м соответственно.

Главную мужскую роль в мелодраме исполняет Хиро Файнс-Тиффин - племянник актеров Рейфа и Джозефа Файнсов.

"Тайна парка развлечений", реж. Дин Лян

Охотник Вик и медведи Брамбл и Брир оказываются в таинственном парке развлечений "Дикая земля". Здесь с помощью специальных браслетов посетители могут превращаться в любое животное. Вик узнает, что в парке проходит конкурс, где можно выиграть $ 1 млн.

"Мишки Буни" - популярный в Китае мультисериал. Насчитывает более 600 серий. "Тайна парка развлечений" - седьмой полнометражный мультфильм мз этой франшизы.

"В ловушке", реж. С.К. Дейл

Эмма и Марк - семейная пара. Празднуют годовщину в доме у озера. Утром Эмма просыпается и видит, что муж мертв и прикован к ней наручниками. Люди далеко, вокруг расставлены ужасные ловушки, из которых она должна выбраться самостоятельно.

Триллер-боевик от режиссера-дебютанта С.К. Дейла. Главную роль в картине исполнила Меган Фокс.

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1 - 5 сентября в Киеве проходит Международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM. В программе - 250 анимационных фильмов, встречи с режиссерами, профессиональные дискуссии и воркшопы.

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Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
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