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четверг, 02 сентября 2021 00:45

Начался старейший в мире кинофестиваль

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Начался старейший в мире кинофестиваль
На Венецианском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери". Главную роль сыграла Пенелопа Крус. Критики называют эту работу одной из лучших в карьере актрисы. Автор: IMDb

1 сентября в Италии стартовал 78 Венецианский кинофестиваль. Фильм-открытие - новая работа Педро Альмодовара "Параллельные матери".

"Хотя лента не соответствует хитроумно переплетенным слоям многоуровневой работы Альмодовара в картинах "Все о моей матери", "Поговори с ней", "Боль и слава", и некоторые сюжетные повороты можно предсказать заранее, это не делает мелодраму менее увлекательной или эмоционально удовлетворительной", - пишет кинообозреватель The Hollywood Reporter Дэвид Руни. - Прежде всего, это дает замечательной Пенелопе Крус одну из лучших ролей в ее карьере".

В основном конкурсе фестиваля покажут 21 фильм.

Драма "Спенсер" Пабло Ларраина о том, как британская принцесса Диана решила развестись со своим мужем принцем Чарльзом. Спенсер - девичья фамилия принцессы. Диану играет Кристен Стюарт.

Фильм "Потерянная дочка" - режиссерский дебют американской актрисы Мэгги Джиленхол. Лента - экранизация одноименного романа итальянской писательницы Элены Ферранте. Лауреатка Оскара Оливия Колман играет профессора колледжа, которая на отдыхе встречает женщину с маленьким ребенком. Это знакомство возвращает ее к собственным психологическим травмам и переосмыслению опыта раннего материнства.

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"Сила собаки" - драма лауреата Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Джейн Кэмпион. Фильм о двух братьях, живущих на большом ранчо в штате Монтане в 1920-х. Когда один из них женится на вдове, второй чувствует себя преданным и начинает войну против женщины. Братьев играют Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс. Женскую роль исполнила Кирстен Данст. В жизни она замужем за Джесси Племонсом. Он играет ее мужа и в фильме.

"Рука Божья" Паоло Соррентино - лента о неуклюжем итальянском подростке Фабиетто, жизнь которого меняется после того, как в Неаполь приезжает легендарный футболист Диего Марадона. Режиссер снял фильм о городе своей юности, это наиболее личная его история.

В основном конкурсе фестиваля покажут военную драму Валентина Васяновича "Відблиск". Во время войны на Востоке Украины военный хирург Сергей попадает в плен российской армии. Становится свидетелем пыток и издевательств. Освобождается после обмена пленными, возвращается домой и заново учится жить, по сюжету. Главную роль исполнил Роман Луцкий. Консультант фильма - журналист Станислав Асеев, который провел в плену в Донецке 2,5 года.

В программе фестиваля "Горизонты" покажут криминальную драму Олега Сенцова "Носоріг" и фильм совместного производства Словакии, Чехии и Украины "Цензорка" Петера Керекеса.

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В прошлом году драма "Погані дороги" режиссера Натальи Ворожбит получил награду Verona Film Club Award в программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики". Награда вручается наиболее инновационной ленте в конкурсе.

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