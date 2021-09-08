Украинские комиксы и мангу представили на главном фестивале поп-культуры

Фото: Дмитрий Анохин

Третий фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine состоялся на столичном арт-заводе "Платформа" 4-5 сентября. Провели встречи с зарубежными звездами, выступления музыкальных групп, танцоров и косплееров, турниры по настольным и видеоиграм, выставки.

В отдельной зоне мероприятия рассказывали о новинках комиксов от украинских издательств. Вспоминаем самые интересные презентации воскресенья.

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Издательство Vovkulaka представляет новинки от украинских авторов. Среди анонсов - комикс "Шкереберть" сценариста Дениса Волченкова и художника Юрия Швецова.

"Это был 2019 год, - говорит Денис Волченков. - Я жил в родном провинциальном городе. Жизнь там была более-менее ужасной. Полное отсутствие перспектив, скука и отчаяние. Переносить это было все сложнее. Однажды я понял, что надо что-то менять. Тогда решил стать самым гениальным автором комиксов в Украине. И потенциально во всем мире тоже, почему бы нет? Конечно, это был сложный замысел, но я работал, не покладая рук. Вложил всю свою душу в первую работу. Но то была катастрофа. Рисунки получились ужасные. Выглядели как детская мазня. Все было бесполезно.

Невероятно глубокий сюжет. Настолько запутанный, что даже я сам не очень понимаю, что там вообще творится

Тогда я вспомнил о своем друге Юрии, с которым мы много говорили о комиксах и другие гиковских штуках. Мне повезло, потому что он крутой художник. Так мы заключили наш творческий союз и решили сделать лучший комикс в мире. Теперь вдвоем. Я полностью сосредоточился на сценарии, а Юрий рисовал. Так мы создали "Шкереберть".

Это история взросления в духе фэнтези и магического реализма. Главный герой - щупальце по имени Щуп. Он отсоединился от матери и учится адаптироваться к жизни в жестоком мире, где работают странные правила и живут странные существа.

В произведении рассматриваем проблемы эскапизма, дружбы и тоталитарных государств. Там есть самолеты, динамические погони, жестокие драки, культы, параллельные миры, колдовство и драма. А также невероятно глубокий сюжет. Настолько запутанный, что даже я сам не очень понимаю, что там вообще творится".

Один из главных слоганов, под которым обновленное издание рекламировалось в Америке - "Кровь теперь красная". Впервые увидим, как на самом деле выглядят ужасы, которые делал Джек Потрошитель

Директор Vovkulaka Ярослав Мишенов делится деталями о лицензиях на иностранные комиксы. В частности, рассказывает об украинских изданиях произведений британского писателя Алана Мура.

"Готовим к публикации переводы, которые станут хорошим дополнением к вашей коллекции произведений великого и ужасного бородача из Нортгемптона, - говорит Мишенов. - Переводчица Елена Лисевич работает над "Из ада". Надеюсь, в этом году пойдет на редактуру и в следующем увидит свет. Комиксу уже более 20 лет. Выходил в США в течение 1989-1998-го.

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Мы издаем последнюю цветную версию. Вернувшись к произведению, художник Эдди Кэмпбелл не просто раскрасил, а перерисовал. Работал больше года. Изменил много элементов. Один из главных слоганов, под которым обновленное издание рекламировалось в Америке - "Кровь теперь красная". Впервые увидим, как на самом деле выглядят ужасы, которые делал Джек Потрошитель.

Это не детектив, а большая экспозиция викторианской Британии. Изображает социально-политическое устройство страны, исторических фигур, жертв серийного убийцы и влияние тех страшных событий на все общество.

Также выйдут комиксы "Неономикон", а впоследствии "Провиденс", воодушевленные вдохновленные Говарда Лавкрафта. Оба в переводе Остапа Украинца. Представьте, если бы Лавкрафт жил в мире, где события и персонажи его рассказов существуют в реальности. Одним из героев является сам писатель. Фактически это препарированный, анатомированный Лавкрафт, синтезированный заново с привлечением современного влияния поп-культуры и тотального его переосмысления. Непростые произведения, как и все работы Мура в целом. Потребует от читателя подготовки".

Работа художников - это большой труд. Но у нас люди работают за идею, а не гонятся за деньгами

Издатель Олег Ягольник представляет первый журнал украинской манги Miu Manga. Передает несколько экземпляров аудитории для ознакомления.

"Это сборник от пяти до семи работ от разных авторов. По одной главе от каждого на журнал. В следующем выпуске истории продолжаются. Нам уже четыре года. За это время выпустили семь выпусков. Сотрудничали с более чем 20 авторами. Увидели, что людям интересен такой продукт.

Основная цель - делать украинский контент в японском стиле, распространять их подход к рисованию на наши реалии. А потом эволюционировать в отечественное аниме.

Журнал - это платформа для художников, которые пробуют себя, пытаются раскрыться и смотрят, как реагируют читатели. Если их работа популярна, будем стараться выпускать отдельные персональные тома.

Ежегодно посещаем фестивали поп-культуры. На этот раз привезли две новинки. Свежий седьмой номер, а также отдельную мангу - первый том под названием "Енциклопедія монстрів". Это полноценное издание от одного из наших авторов.

Интересная история о том, как мы регистрировались как издательство. В Министерстве юстиции нам отказали. Как выяснилось, слова "манга" не существует в украинском языке. Поэтому ее нужно регистрировать как торговую марку. Не раз ездил в министерство и общался с ними, но только через торговую марку.

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Начали также расширять наше комьюнити для художников. Запустили конкурс под названием "Украинский герой". Некоторые лучшие работы привезли на фестиваль. Григорий Сковорода и Леся Украинка в японском стиле, персонажи аниме "Атака титанов", нарисованные как казаки. Всего было 50 работ - поражены таким количеством. Поэтому решили положить начало традиции проводить такие конкурсы, связанные с Украиной. Следующая тема - "Лавстори украинских деятелей или литературных героев". Ожидаем еще больше работ.

Наш журнал уникален - подобного контента в Украине нет. Манге не уделяют большого внимания. Мы единственные, кто занимается таким делом на всем постсоветском пространстве. Надеюсь, через несколько лет станем более масштабными и будем идти к анимации. Пока это как хобби. Работа художников - это большой труд. Но у нас люди работают за идею, а не гонятся за деньгами.

Еще один пункт - сделать на основе издательства онлайн-платформу, где отечественные художники будут выкладывать свою мангу. Сейчас публикуют на российском ресурсе. Это печально, потому что украиноязычные работы там не популяризируют и не читают. Но для реализации нужно финансирование. Пока не имеем".

Это как классный коктейль, идеальная "Кровавая Мэри". Там есть все - немного юмора, немного секса и немало мистики

Идет презентация манги "Чупакабра Олекси Довбуша".

"По сюжету, 18-летняя Дзвинка изучает фольклор в столичном университете. Едет к бабушке в карпатское село. Пробуждает из потустороннего мира дух опришка Олексы Довбуша. С помощью химерного существа Чупакабры тот стремится украсть сердце девушки. Вопрос - кто победит? Он, она или любовь?", - говорит автор Артем Зеленый.

"Вдохновением было само произведение. Мне нравится такое сплетение украинских традиций, культуры и фантастики, даже эзотерики. Как раз в это время была на даче, где много природы. Это дополнительно вдохновляло. У меня было буквально пять дней, чтобы создать около 70 сюжетов произведения. Пошло успешно. Будем продолжать работать над проектом. Также начала коллекцию текстиля - уже есть наволочка с нашими сюжетами. В планах создание кимоно с элементами произведения", - говорит художница Леся Биленко.

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"Почему именно манга, а не комикс? Потому что манга делает большой акцент на истории, которая у нас интересная и мистическая. Стараемся писать на гуцульском говоре. То есть делаем максимально аутентичное произведение. При том, что манга. Публикуем на украинском и японском. Сотрудничаем с посольством Японии, участвуем в международной премии International Manga Awards, ищем различные конкурсы", - добавляет продюсер проекта Алина Кудина.

"Что в вашей истории преобладает - юмор, секс или мистика?" - спрашивает ведущий комикс-сцены Алексей Мельник.

"Это как классный коктейль, идеальная "Кровавая Мэри". Там есть все - немного юмора, немного секса и немало мистики", - отвечает Артем Зеленый.

Крупнейший в Украине фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine в этом году посетили более 40 тыс. человек.