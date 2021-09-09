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четверг, 09 сентября 2021 13:30

Песня рассказывает историю. Я должна передать на украинском максимально точно - Eileen
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Автор: Дмитрий Анохин
  Певица и блогер из Ровно Елена Андросова, известная как Eileen, рассказала об особенностях своего творческого процесса, секрет успеха, интерес к поп-культуре и дебютное выступление на фестивале Comic Con Ukraine
Певица и блогер из Ровно Елена Андросова, известная как Eileen, рассказала об особенностях своего творческого процесса, секрет успеха, интерес к поп-культуре и дебютное выступление на фестивале Comic Con Ukraine

Музыкант и блогер Елена Андросова делает украиноязычные каверы на песни из кино, сериалов и видеоигр. Выпускает видео под псевдонимом Eileen. Имеет 73 тыс. подписчиков на ютубе. Выступила на фестивале популярной культуры Comic Con Ukraine в Киеве 4 сентября.

"Девушка, покорившая ютуб, впервые пела свои знаменитые каверы вживую перед большой аудиторией. Благодаря ее усилиям весь мир услышал, как звучат знаменитые саундтреки из "Ведьмака", "Игры престолов" или "Скайрима" на украинском. Волшебный голос вместе с пронзительной музыкой создают трогательное путешествие фантастическими вселенными, к которой хочется возвращаться снова и снова", - говорится в сообщении организаторов.

После выступления Eileen пообщалась с Gazeta.ua.

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Какие ощущения от живого выступления? Как готовились?

- Сказать, что отличается от того, чем обычно занимаюсь - не сказать ничего. Отметила об этом сразу, как начала знакомиться с публикой сегодня. Потому что правда, не преувеличение. Я вообще боюсь публичных выступлений. Мне легко говорить, но трудно петь на людях. Поэтому я с этим борюсь. Не могла не согласиться на приглашение Comic Con Ukraine, но знала, что мне может быть трудно. Готовилась интенсивно. Ходила к психотерапевту работать с моими паническими атаками. Судя по всему, не зря плачу своему психотерапевту деньги. Много пела дома, представляла, как это будет. Не думала, что окажется так круто. Но переживала. Хотела, чтобы людям понравилось. Мне это важно.

Автор: Дмитрий Анохин
  Eileen исполняет каверы на композиции из фантастических франшиз. Среди ее работ - "Киньте гріш Відьмакові" из сериала "Ведьмак", "Дощі Кастамера" из "Игры престолов", "Донька всіх морів" из игры World of Warcraft
Eileen исполняет каверы на композиции из фантастических франшиз. Среди ее работ - "Киньте гріш Відьмакові" из сериала "Ведьмак", "Дощі Кастамера" из "Игры престолов", "Донька всіх морів" из игры World of Warcraft

Ощущаете ли свою популярность?

- С одной стороны, есть какие-то объективные цифры. Например, количество подписчиков на канале. В то же время живу в Ровно, небольшом городе, где меня на улицах никто не узнает. Это большой плюс. Я себе живу как обычный человек и тихонько дома занимаюсь такими прикольными штуками, как ютуб.

Когда произошел переломный момент в вашей деятельности - всплеск внимания к творчеству?

- Я бы сказала, что это "Киньте гріш Відьмакові". Думаю, за всплеск надо отдельно поблагодарить создателям сериала "Ведьмак" от Netflix. Потому что это не совпадение, а однозначно подняло просмотры того, что у меня было на канале. И это был переломный момент в том смысле, что раньше вообще не думала о канале как чем-то, чем буду заниматься каждый день. Это было только хобби, записывала один кавер раз в полтора года. Просто, потому что хотелось. А тут увидела, что кому-то мое творчество, оказывается, нужно. Для меня это стало открытием. Иногда до сих пор не верю, что так много людей имеют интерес к тому, что делаю.

Почему настолько срезонировал именно этот кавер?

- Могу только предполагать. Во-первых, сама песня как червячок влезает в ушко, и просто не можешь выбросить из головы. Очень вирусная. Но одновременно сыграла роль ситуация с ютубом в Украине. У нас реальная нехватка украиноязычного контента. Даже там, где он просится. Когда я делала этот перевод, все уже знали на память русскоязычный вариант. Просто, потому что он был, а нашего еще нет. Потом заметила, насколько быстро подхватывается мой кавер. Потому что это родной язык. Такое, что очень понимаем.

Автор: Дмитрий Анохин
  Comic Con Ukraine 2021 стал первой площадкой для живого выступления Eileen
Comic Con Ukraine 2021 стал первой площадкой для живого выступления Eileen

Какие особенности процесса работы над треками? Какие основные вызовы стоят перед вами при подготовке?

- Для меня главный вызов - это обычно перевод. Хотя я в прошлом переводчик - это моя первая профессия. Но здесь срабатывает момент перфекционизма. Иногда самое трудное - сделать такой перевод, которым буду реально довольна, который будет не стыдно показать людям. Потому что я очень дотошная, слежу за тем, чтобы был максимально точным. Раздражает, когда у других встречаю недостаточно точные.

Когда понимаю, что перевод мне нравится и донесу смысл песни своим слушателям, тогда обычно все идет как по маслу. Бывают разные моменты с записью вокала, с режиссурой видео. Но для меня именно текст является сутью. Музыка тоже важна. Но на то она и песня, что рассказывает историю. Должна правильно ее передать.

Работа над каким текстом была самой сложной?

- Я думаю, во всех были свои сложности. Но с недавнего больше всего вспоминается Wellerman. Моряцкая песня содержит много сложного текста. Специфическую рифму и терминологию, которую трудно перевести на украинский. Кажется, в моей версии не все удалось правильно. Поняла это уже после. Сидела над словарями неделю или две. Но я это сделала.

Автор: Дмитрий Анохин
  Eileen выступает на музыкальной сцене Comic Con Ukraine
Eileen выступает на музыкальной сцене Comic Con Ukraine

Что вас больше всего привлекает в поп-культуре, которую берете за основу и адаптируете на украинский?

- Удачное сочетание универсальных тем и смыслов. Как любовь и предательство, война и мир, порывы людей. Но эти вещи завернутые в фэнтезийную, вкусную, цветную обертку. Есть возможность прикоснуться к темам, с которыми мы и так сталкиваемся каждый день, но с небанального подхода. Это то, что меня цепляет и находит отклик во многих людях.

Какие любимые вымышленные вселенные, музыку из которых делали?

- Сложный вопрос. С одной стороны, у меня особые чувства ко всем песням со "Скайрима". Это моя первая видеоигра, я ее обожаю. Но если говорить о каких-то очень ярких эмоциях, то это все, что касается "Ведьмака". Люблю этот мир. Безумная влюблена в музыку из игры. Хочется постоянно слушать.

На какую реакцию аудитории ожидаете, когда работаете над очередной песней?

- Стараюсь никогда не строить каких-то конкретных сильных ожиданий. Я понимаю, что это жизнь. И иногда проект может просто не зайти людям. Всегда боюсь, понравится ли хотя бы на уровне "ок". Если не захейтят, уже хорошо. Для меня этого достаточно.

Автор: Дмитрий Анохин
  Eileen раздает автографы после выступления на Comic Con Ukraine
Eileen раздает автографы после выступления на Comic Con Ukraine

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Фестиваль Comic Con Ukraine в третий раз состоялся в Киеве. Проходил на арт-заводе "Платформа" 4-5 сентября. Собрал более 40 тыс. посетителей. Провели встречи с зарубежными звездами, выступления музыкальных групп, танцоров и косплееров, турниры по настольным и видеоиграм, выставки, презентации комиксов, лекции.

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