Сергей Притула рассказал, как готовится к Евровидению

Телеведущий и волонтер Сергей Притула будет комментировать трансляцию первого полуфинала Евровидения Фото: Facebook

Телеведущий и волонтер Сергей Притула будет комментировать трансляцию первого полуфинала Евровидения на телеканале "СТБ".

Шоумен оставил на своей Facebook-странице сообщение, в котором отметил, что держать себя в рамках и не слишком много шутить для него станет большим испытанием.

"Таааак ... Завтра вечером первый полуфинал Евровидения. Я комментирую на "СТБ". Сейчас прогоняем репетицию. Ну что я вам скажу, это не Национальный отбор, где можно по пять минут стебаться из участников и членов жюри. 40 секунд на отводку от одного участника и подводку к другому. Для такого персонажа, как я (а я никогда не страдал на лаконичность), то еще тот челлендж. Буду в мыле! Но в настроении! До встречи в эфире!" - написал Притула.

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В этом году Евровидение начнется 8 мая в Лиссабоне. По прогнозам букмекеров, в этом году победить в конкурсе имеет шансы представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Украина представит MELOVIN. Певец выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

Комментаторами песенного конкурса Евровидение на канале UA: Первый станут 3 украинские певицы, которые принимали участие в конкурсе: Мария Яремчук, Алеша и Джамала.