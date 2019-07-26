Сергей Лозница: "Пока Сенцов сидит — Россия демонстрирует свою силу"

"Свободу Олегу Сенцову" — с этого призыва начинался каждый фильм 10-го Одесского международного кинофестиваля. Особенно уместным это было перед показом документальной картины "Процесс" Сергея Лозницы.
Смонтирована из архивных материалов и пропагандистского фильма Якова Посельского, показывает судебный процесс в Москве 1930-го по сфабрикованным советской властью обвинениями. По делу Промпартии судят инженеров, экономистов, ученых. Обвиняют в подготовке государственного переворота, французской интервенции и развала СССР. Главный обвинитель — Андрей Вышинский, который потом станет генпрокурором СССР и ключевой фигурой сталинских показательных процессов. Премьера фильма состоялась осенью на Венецианском кинофестивале. В Одессе режиссер ответил на вопросы зрителей, Gazeta.ua подает ключевые фрагменты выступления.
"Этот материал лежит в открытом доступе, и к нему еще никто не добрался. Когда Советский Союз рухнул, это можно было сделать. Режиссеры, пойдите в архивы — там сокровища лежат, — советует Сергей Лозница. — Это та эпоха, которую мы не знаем.
Из фильма Посельского здесь 40 минут, остальное — архивная археология. Фильм после 1934 года не показывали, когда уже не нужно было это все рекламировать. И все равно из него вырезали фрагменты. Например, они расстреляли Крыленко — и его выступление забрали из фильма. (Николай Крыленко — один из организаторов советских массовых репрессий, жертвой которых впоследствии стал сам — Gazeta.ua). Точно так же, как фотографии ретушировали.
Мы уже смонтировали половину фильма и вдруг мне приснилось, что я должен обратиться в архив и посмотреть внимательней. Я проснулся, открыл в интернете каталог архива. Увидел, что там была копия 2 и копия 3. И их продолжительность отличается от копии 1 — фильма Посельского. Попросил ассистента отсканировать мне эти копии. И когда получил их, понял, что у меня в руках сокровище. Ведь там было 3 часа материала, снятых во время самого процесса. Я тогда полностью сменил концепцию.
Материала было 3 часа, наш фильм — 2 часа 8 минут. Старался максимально все сохранить. В те времена не принято было снимать длинными планами, по 4-6 минут. Думаю, это вообще снималось для главного обвинителя, или для режиссера этого события. Мне кажется, что Сталин вообще был первым зрителем.
Фильм Посельского был сделан так: все пришли, все согласились, что они виноваты, процесс надо закрывать. Дальше не было никаких допросов, все, последнее слово. Остальное нам сказали в титрах — это враги, они признались, наш суд — самый гуманный. Всех расстрелять.
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Очень интересно — разные зрители среди присутствующих видят разных лиц. Там есть единственный лауреат Нобелевской премии по Исландии — писатель, был коммунистом (Галдор Лакснесс — Gazeta.ua). Есть некоторые лидеры Национал-социалистической партии Германии. Есть главные редакторы всех центральных европейских газет, например, Paris Match. Есть руководители НКВД. Там был Шаламов. Я его не видел, но он точно был, потому что писал об этом. Потому что в принципе это вызвало большой интерес и удивление. Потому что не верить людям, которые говорят так искренне, невозможно. В этом и парадокс. Как режиссер, я вижу, что они не играют, это правда. Но мы знаем, что это сфабриковано. Как можно так?
Дело Промпартии длилось год. Выдали его архив, два тома допросов, и в том числе комментарии Сталина к нему. Он вообще был драматургом всего этого. Меня это поражает как театр. Это игровая картина, где играют все, кроме зрителей. При этом это факт, и документально снятая картина.
Что сделал Вышинский? Он уничтожил правосудия как систему, подменил ее чем-то другим. Имитацией этой системы. Эта имитация осталась до сих пор. Процесс Олега Сенцова и многих других нам это демонстрируют. Удивительно, что никто не боится это показывать. Пожалуйста, смотрите. И что вы можете сделать? Это следующий уровень — бесправие в правосудии.
Эти люди еще чувствовали землю под ногами, имели устои, за ними — гимназии, университеты. Сейчас уже нет этих устоев. Никакой морали, ничего вообще.
Как автор я имею дело с фактурой. Когда-то поразило в "Творчестве" Золя — художник писал портрет со своего мертвого сына. Ребенок умер, а он не подпускал к нему жену. Писал, потому что свет, цвет, фактура. Он гуманный? Он имел другие цели, художественные. Подхожу к фактуре, какой она есть. Не могу подменять ее чем-то еще. Романтизмом, верой в будущее, светом в конце тоннеля.
Весь материал надо было выстроить. Очень аккуратно, вынуть себя. Свой комментарий я могу дать только в титрах в конце. Кто как погиб, и что Промпартии не было. Я хочу взглянуть глазами тех людей, как Шаламов, пришли тогда смотреть и удивлялись. Ведь они понимали, что это все ложь. Но как это возможно? И это изумительно. Это то, что характеризует эту эпоху. Конечно, обвиняемые хотели убрать эту советскую власть. Они все ее ненавидели. Образованные люди, понимали, что бандиты пришли к власти. Основания были, желание было, но враждебной деятельности не было. На этом и сыграли.
Была нота протеста Министерства иностранных дел Франции, что Пуанкаре не готовил интервенцию. Францию выбрали именно потому, что свежей еще была память об интервенции Наполеона. Они использовали это как якорь.
Такого фильма об этом событии не было. И я не уверен, что мы знаем, как это происходило. Кино дает нам возможность побывать в этой шкуре, хоть в какой-то степени больше, чем нам дает энциклопедическая информация о числе погибших. Услышать и увидеть людей, их поведение, важные микромоменты. В кино есть уникальная особенность, как в музыке — вы можете погрузить зрителя в определенный поток.
Почему до сих пор происходят такие процессы? Две вещи: страх и равнодушие.
Почему до сих пор происходят такие процессы? Две вещи: страх и равнодушие. В России, наверное, многим безразлична судьба других, пока их самих это не коснулось. Или они боятся, ведь это репрессивная машина, показывает свои зубы время от времени. А если говорим об Украине, то нет силы. Или воли, политической. Чтобы принять такие решения, и освободить политзаключенных. Ведь есть страны, которые показывают совсем другое отношение к своим гражданам, например Израиль или Армения.
Это же торг, чистая торг. Сенцов там как клад. Ситуация простая — пока Олег там сидит, Россия демонстрирует свою силу. Точно так во всех случаях, когда не выполняют что-то, например, распоряжение Международного суда по арестованным морякам. Суд? Пожалуйста, нам все равно. Цель очень проста — разрушить международную систему правосудия. Она и так хлипкая. Ну мы не будем это исполнять, и что вы с нами сделаете? Ничего. И хорошо. Значит, это не работает для нас, то почему для других должно работать? И нет у мирового сообщества против этого никаких рычагов. Или нет желания их найти".
Режиссер Сергей Лозница родился 5 сентября 1964 года в белорусском городе Барановичи, вырос в Киеве.
2010-го "Счастье мое" Лозницы стало первым украинским фильмом, который попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Все четыре игровые картины - "Счастье мое", "В тумане", "Кроткая", "Донбасс" - были представлены в Каннах. Там состоялась и премьера документальной ленты "Майдан".
В прошлом году "Донбасс" получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Украинская киноакадемия присудила ему три награды "Золота Дзиґа" — за режиссуру, сценарий и лучший фильм.
Премьера следующей документальной ленты Сергея Лозницы о похоронах Сталина состоится на Венецианском кинофестивале. Также режиссер работает над игровой картиной "Бабий Яр".
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