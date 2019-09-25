В столичной галерее "АВС-арт" открылась персональная выставка "Зачудований світ" художницы Людмилы Задорожной из Киева. Показывают ее живопись и графику.

"Рисую, потому что не могу без этого жить", - сказала Людмила Задорожная корреспонденту Gazeta.ua

"Кажется, как только начала видеть окружающий мир, очень его полюбила. Все растет, цветет, изобилует. Вода, цветы, деревья, облака. И ты в эйфории от впечатляющих цветов, внутренней поэзии окружающей среды, круговорота красоты, которые бесконечно хочется изображать на полотне или бумаге", - добавила она.

Автор: Тарас Подолян Людмила Задорожная создает живопись и графику з 1960-х

Людмила Ивановна родилась в селе Скибинцы Погребищенского района Винницкой области. Училась в Киевском художественном училище прикладного искусства при Киево-Печерской лавре. Впоследствии окончила отделение графики Украинской академии книгопечатания. Работала художником в Государственном музее Тараса Шевченко. Стала автором 11 диафильмов серии "Сказки стран мира", была художник -илюстратор детских журналов "Малятко", "Соняшник" и журнала "Вітчизна". Оформила несколько книг в издательстве "Веселка".

Автор: Тарас Подолян Людмила Задорожная создает живопись и графику з 1960-х

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Выставка Людмилы Задорожной продлится до 11 октября. Вход свободный.

19 сентября во Музее Пинзеля во Львове открыли выставку польского скульптора, родившегося во Львове Адама Смоляны. Художник работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.