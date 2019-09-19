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пятница, 20 сентября 2019 03:30

Превращал дерева на искусство - во Львове открыли выставку Адама Смоляны
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Адам Смоляна работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.
Фото: Анна-Лилия Кокора
Адам Смоляна работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.
Адам Смоляна работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.
19 сентября в Музее Пинзеля во Львове открыли выставку польского скульптора, родившегося во Львове Адама Смоляны
Адам Смоляна работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.

19 сентября во Музее Пинзеля во Львове открыли выставку польского скульптора, родившегося во Львове Адама Смоляне.

Художник работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.

"Продолжаю жизнь дерева", - говорил скульптор о своих отношениях с материалом и видением искусства. Искал сухие отмершие деревья. Ценным считал то, в которое попала молния.

"Это вторая интеракция Музея Пинзеля, где интегрируем работы другого скульптора, - говорит научный работник Львовской национальной галереи Иван Дудич. - Первая такая была с работами авангардного модерниста Михаила Дзындры. В отличие от него в своем творчестве Смоляная часто обращался к античности. А в ее основе - мимезис, подражание природе. Но он воспринимает античную красоту, несколько иначе. Добавляет к нему модерновости. Интерпретирующий на современный лад.

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В частности очень мало художников обращается к дереву. Дерево сложный материал, не прочный, как например, камень, бронза. Имеет много сюрпризов и капризов. Нарастания пошаровости ежегодно, волокна, реагирует на воду. Брал сухие или влажные дерева, упавшие или те, что собирались падать. Он не давал им умереть, а превращал в искусство.

Выставка будет работать до 10 ноября.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 участников.

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