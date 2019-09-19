Превращал дерева на искусство - во Львове открыли выставку Адама Смоляны

Фото: Анна-Лилия Кокора

19 сентября во Музее Пинзеля во Львове открыли выставку польского скульптора, родившегося во Львове Адама Смоляне.

Художник работал с самыми разными материалами. Гранитом, металлом, гипсом, керамикой, увлекался фотографией. Но больше всего любил дерево.

"Продолжаю жизнь дерева", - говорил скульптор о своих отношениях с материалом и видением искусства. Искал сухие отмершие деревья. Ценным считал то, в которое попала молния.

"Это вторая интеракция Музея Пинзеля, где интегрируем работы другого скульптора, - говорит научный работник Львовской национальной галереи Иван Дудич. - Первая такая была с работами авангардного модерниста Михаила Дзындры. В отличие от него в своем творчестве Смоляная часто обращался к античности. А в ее основе - мимезис, подражание природе. Но он воспринимает античную красоту, несколько иначе. Добавляет к нему модерновости. Интерпретирующий на современный лад.

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В частности очень мало художников обращается к дереву. Дерево сложный материал, не прочный, как например, камень, бронза. Имеет много сюрпризов и капризов. Нарастания пошаровости ежегодно, волокна, реагирует на воду. Брал сухие или влажные дерева, упавшие или те, что собирались падать. Он не давал им умереть, а превращал в искусство.

Выставка будет работать до 10 ноября.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 участников.