Проведут прифронтовую книжную ярмарку

В Славянске проведут книжную толоку. Фото: Читомо

28 - 29 июня в Славянске проведут литературно-художественный фестиваль "Книжная Толока".

Для посетителей устроят дискуссии на актуальные темы, встречи с известными писателями, мастер-классы, выставки, показы документальных фильмов, художественные и фотоэкспозиции, выступления театральных и музыкальных коллективов. Они пройдут на базе Славянского центра культуры и окружающей среды.

Среди приглашенных писателей - Любко Дереш, Александр Ирванец, Галина Вдовиченко и еще более 40 украинских художников.

Вход на фестиваль будет свободным.



Ярмарка в Славянске организует запорожская организация "Арт-толока". Подобный фестиваль проводили в Мариуполе. 25 - 26 августа толока состоится в Северодонецке.

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23 июля по 9 августа во Львове продлится ІІІ Международный фестиваль Pizzicato e Cantabile. Будуь играть музыканты из США, Нидерландов, Японии, Франции, Польши и Украины. Действо проводит Львовская государственная областная филармония. Директор фестиваля - Елена Мацелюх. В этом году Pizzicato e Cantabile становится международным.