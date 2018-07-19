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четверг, 19 июля 2018 17:02

Стартует международный музыкальный фестиваль

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Стартует международный музыкальный фестиваль
Действо проводит Львовская государственная областная филармония. Фото предоставлено организаторами

23 июля по 9 августа во Львове продлится ИIИ Международный фестиваль Pizzicato e Cantabile. Будуь играть музыканты из США, Нидерландов, Японии, Франции, Польши и Украины.

Действо проводит Львовская государственная областная филармония. Директор фестиваля - Елена Мацелюх. В этом году Pizzicato e Cantabile становится международным.

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Два важнейшие приемы в музыке - Pizzicato e Cantabile. С итальянской - "щипать и петь". Струнные и щипковые инструменты способны передать все человеческие эмоции. Фестиваль Pizzicato e Cantabile дарит музыку летнего настроения.

Будут звучать разные музыкальные инструменты. Среди них - орган, скрипка, фортепиано, флейта и другие.

В городе Дубно на Ровенщине прошел рок-фестиваль "Тарас Бульба-2018". Для поклонников тяжелой музыки выступили более 50 групп. Посетителей не разогнал даже дождь, без которого не обошлось ни дня музыкального праздника.

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