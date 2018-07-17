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среда, 18 июля 2018 15:58

Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
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Группа "Kozak System"
Фото: Валерий Шмаков
Без дождя не обошлось ни одного дня музыкального праздника
"Тарас Бульба" является старейшим рок-фестивалем Украины
"Тарас Бульба" является старейшим рок-фестивалем Украины
"Тарас Бульба" является старейшим рок-фестивалем Украины

В городе Дубно на Ровенщине прошел рок-фестиваль "Тарас Бульба-2018". Для поклонников тяжелой музыки выступили более 50 групп. Посетителей не разогнал даже дождь, без которого не обошлось ни дня музыкального праздника.

Действо, которое проходило на городском стадионе, собрало около тысячи человек, преимущественно молодежи. Несмотря на большое количество панков с ирокезами в рваных джинсах, которые трясли волосами под сценой, бородатых хиппи с дредами и девушек в кожаных ошейниках с шипами, мероприятие прошло без драк и эксцессов. У одного из посетителей полиция изъяла пакет с веществом, похожим на наркотики.

Гостей заряжали драйвом Kozak System, Кристина Соловей, Анна, Karna, Тень Солнца, Вий, Morphine Suffering, Sinoptik, Фиолет, Жадан и собаки, Борщ, Hell:on, Velican, Megamass, Khors, Dash, Sunrise, Alt.End, Zwyntar Эней и др. Выступали также иностранные группы, в частности итальянцы Cry Excess и белорусы Znich. Организаторы признаются, что в будущем планируют расширять географию иностранных групп.

Вместе с главной сценой действовала альтернативная, где группы соревновались за главный приз - Гран-при фестиваля.

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За шанс сыграть на фестивале соревновались более 97 команд. По результатам голосования на сайте фестиваля и "живых" отборочных туров, которые прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Черновцах, Львове, Ровно, было отобрано 16 групп, среди которых Zворотня Dия, Backenbardy, Silver Town, Monopolia, Яри, "DK , Dance", DISTiNcT, Made in Future, Аудитория 238, Циферблат, Волосы Вероники, MniShek, Фаби Начи, Це Регуляторы, icarus driver и Jenny Garis. Обязательным условием конкурсного отбора было исполнение исключительно украинского репертуара.

На фестивале звучали и песни на русском и даже с нецензурной лексикой. Но преимущественно поздно вечером, когда детей не было под сценой. Было немало патриотических композиций, как "Манифест" от Kozak System и "Вражина" Братьев Станислава, а также песен, посвященных украинским бойцам. Вход для участников АТО на фестиваль был бесплатным.

"После паузы с 2013 по 2017 "Тарас Бульба" кардинально изменил и расширил свою программу. Мы ввели литературно-художественную локацию, детскую зону, тематические поляны. Так, поляна интимной лирики декорирована снопами соломы для более романтической атмосферы. Патриотическая лирика декорирована шинами - символом Революции Достоинства. Но главное на фестивале - зрительская атмосфера. Посетить "Тараса Бульбу" - это уже своеобразная традиция, для многих - встреча старых друзей. Люди сюда ездят десятки лет, создаются семьи и уже есть примеры когда приезжают с детьми", - рассказал в комментарии Gazeta.ua директор фестиваля Николай Арсенюк.

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"Впервые я посетил фестиваль в начале 90-х. Меня привела любовь к украинской музыке и просто любовь. У меня здесь был роман. Тогда, еще студентом, ехал с компанией электричкой, ночевали в Дубно на вокзале потому что не было денег на гостиницу. Помню, выступали Мария Бурмака, Андрей Миколайчук. Тогда фестиваль был более андеграундный. Но там был свой драйв, своя искренность и та волна, которая заложила основы украинской рок-музыки", - отметил писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан.

Фестиваль "Тарас Бульба" является старейшим рок-фестивалем Украины. Проводится с 1991 года с перерывами. Направлен на развитие и популяризацию отечественной молодежной культуры и эстетики. Способствует подъему украинской национальной идеи среди молодых творческих сил, росту профессионального уровня украинских исполнителей.

Фестиваль преимущественно проводился на берегах реки Иквы, под стенами Дубенского замка князей Острожских и Любомирских, иногда на местном стадионе.

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