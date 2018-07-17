На закарпатском фестивале отменили выступление сторонника Путина

Фото: Фото: Edo Vinnetou Stencl

Через любовь к Путину и символике СССР на Закарпатье на фестивале народных промыслов упразднили выступление группы Dríst из города Илава, Словакия.

Фестиваль народных промыслов и народного творчества Ужанской долины "Березнянский ярмарка" прошел 15 июля в селе Малый Березний, что в Великоберезнянскому районе Закарпатской области. Группа была анонсирована в концертной программе, однако патриотически настроенная общественность добилась отмены выступления, - передает Zaxid.net.

Солист группы Edo Vinnetou Stencl увлекается символикой СССР и России, а также русским президентом Путиным. Об этом артист пишет в Facebook, постит фотографии с коммунистической символикой и русскими вождями.

"Год назад он выступал у нас. Тогда он не был сторонником Путина. А кто у нас не является сторонником Путина? Президент наш с ним торгует. Артисты наши ездят в Россию выступать, Лебеда, например", - комментирует депутат Великоберезнянской райсоветы Василий Сегеда.

Нынешний скандал со словацкими артистами Василий Сегеда назвал "раздутым", ведь в прошлом голу группа Dríst таки выступал на фестивале. Организаторами фестиваля в селе Малый Березняний третий год подряд является головой Великоберезнянской совета и местные депутаты.