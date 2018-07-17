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вторник, 17 июля 2018 14:55

На закарпатском фестивале отменили выступление сторонника Путина
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Солист словацкой группы Dríst увлекается советской символикой
Фото: Фото: Edo Vinnetou Stencl
Солист словацкой группы Dríst увлекается советской символикой
Солист словацкой группы Dríst увлекается советской символикой
Солист словацкой группы Dríst увлекается советской символикой
Солист словацкой группы Dríst увлекается советской символикой

Через любовь к Путину и символике СССР на Закарпатье на фестивале народных промыслов упразднили выступление группы Dríst из города Илава, Словакия.

Фестиваль народных промыслов и народного творчества Ужанской долины "Березнянский ярмарка" прошел 15 июля в селе Малый Березний, что в Великоберезнянскому районе Закарпатской области. Группа была анонсирована в концертной программе, однако патриотически настроенная общественность добилась отмены выступления, - передает Zaxid.net.

Солист группы Edo Vinnetou Stencl увлекается символикой СССР и России, а также русским президентом Путиным. Об этом артист пишет в Facebook, постит фотографии с коммунистической символикой и русскими вождями.

"Год назад он выступал у нас. Тогда он не был сторонником Путина. А кто у нас не является сторонником Путина? Президент наш с ним торгует. Артисты наши ездят в Россию выступать, Лебеда, например", - комментирует депутат Великоберезнянской райсоветы Василий Сегеда.

Нынешний скандал со словацкими артистами Василий Сегеда назвал "раздутым", ведь в прошлом голу группа Dríst таки выступал на фестивале. Организаторами фестиваля в селе Малый Березняний третий год подряд является головой Великоберезнянской совета и местные депутаты.

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