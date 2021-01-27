Показали украинский трейлер анимации от Disney

Вышел украинский трейлер анимации от Disney. Фото: pixabay

Показали новый украинский трейлер анимационного фильма от Disney "Рая и последний дракон".

В кинотеатрах ленту запустят с 5 марта, пишет "Новое время".

Режиссеры анимационного фильма Дон Холл и Карлос Лопес Эстрада.

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Сюжет рассказывает о том, что в древности в фантастическом мире "Кумандра" люди и драконы мирно жили вместе. Но злые чудовища Друни начали угрожать жителям, поэтому драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество.

500 лет спустя монстры вернулись, и одинокая воительницы Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить Друнов навсегда. Во время путешествия она узнает, что для того, чтобы спасти мир, магии драконов мало.

Вышел трейлер хоррора "Пик страха", оригинальное название - Let it Snow. Это первая украинская лента, которую купил Голливуд. Пара влюбленных сноубордистов отправляется из Америки в горы Грузии. Во время спуска девушка падает со снегохода. Ее начинает преследовать безликий всадник, по сюжету.