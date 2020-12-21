Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд

Главную роль хоррора "Пик страха" воплотила 22-летняя киевлянка Иванна Сахно. Снимали в копродукции Украины, США и Испании. Это первая украинская лента, которую купил Голливуд. Фото: Youtube

Вышел трейлер хоррора "Пик страха", оригинальное название - Let it Snow. Это первая украинская лента, которую купил Голливуд.

Пара влюбленных сноубордистов отправляется из Америки в заснеженные горы Грузии. Во время спуска девушка случайно падает со снегохода. Ее начинает преследовать безликий всадник, по сюжету.

Главную роль воплотила 22-летняя украинка Иванна Сахно. 2018-го дебютировала в двух блокбастерах - "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и "Шпион, который меня бросил".

Также это дебютная лента украинского режиссера Станислава Капралова.

Права приобрел американский дистрибьютор Lionsgate. Сняли в копродукции Украины, США и Испании. Также покажут в кинотеатрах Японии, Греции, Сингапура, Австралии, Польши, Южной Кореи.

Премьерный показ ленты в Украине состоялся в августе 2020 года в рамках 49-го международного кинофестиваля "Молодость". В кинотеатрах - с 28 января 2021 года.

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье киношников. В 13 лет уехала учиться в обычную канадскую школу в Ванкувере. Актриса идеально владеет английским и живет в Америке. Там во время Революции достоинства выходила на митинги вместе с украинской диаспорой. На красной дорожке Каннского кинофестиваля 2016-го появилась с табличкой в поддержку заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. "Я приехала в Лос-Анджелес, когда мне было 15 лет. Я ни разу не встречала человека, который бы на меня посмотрела не с профессиональной стороны, - говорила Сахно насчет секс-скандалов в Голливуде. - Это серьезно воспринимают в Голливуде. Я не могу сказать, почему именно сейчас это время настало. Возможно, это является частью того, что Хиллари Клинтон хотела быть президентом, много кто ее поддерживал. Когда уже Трамп стал президентом, это вызвало большой негатив".