Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

21 — второй студийный альбом британской певицы Адели. Был записан в таких жанрах, как поп, соул и ритм-н-блюз. Фото: Википедия

22 января 2012 года британская певица Адель 16-ю неделю занимала первое место в американском чарте альбомов Billboard 200. Ее пластинка "21" побила рекорды альбома Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles и The Wall от Pink Floyd.



За первую неделю купили 104 тыс. копий альбома "21". Всего же разошелся в 31 миллион экземпляров. В Британии до сих пор является четвертым самым продаваемым альбомом в истории страны.



В альбом вошли такие известные синглы, как Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Someone like You.



На пластинку "21" Адель вдохновило расставание с бойфрендом. За нее получила шесть "Грэмми".

Адель похудела на 22 килограмма. На своей странице в Instagram Адель опубликовала фотографию, на которой она позирует в лифчике и обтягивающих штанах. Удивила своих фанатов невероятно стройной фигурой.