Парень с обложки культового альбома Nirvana обвиняет группу в распространении детской порнографии

Спенсер Элден попал на обложку альбома Nevermind в 4-месячном возрасте. 30 лет спустя хочет получить компенсацию за моральный ущерб – миллионы людей видели его обнаженным. Автор: Geffen Records

Американец Спенсер Элден подал в суд на рок-группу Nirvana. Фотография парня размещена на обложке альбома Nevermind. На изображении 4-месячный обнаженный Элден плывет под водой в направлении крючка с купюрой $2.

"Ответчики намеренно продавали детскую порнографию с участием Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и музыки за его счет" - говорится в судебном иске.

Элден хочет отсудить по $150 тыс. у музыкантов Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы солиста группы Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа Кирка Веддела и других причастных к выходу и распространению альбома. Всего в иске фигурирует 15 ответчиков. Таким образом, общая сумма компенсации составляет $2,25 млн.

Фотограф Кирк Веддел сделал знаменитую фотографию летом 1991-го. Друзьям - родителям Спенсера Ренате и Рику Элденам - он заплатил $200. По информации, приведенной в иске, других финансовых выплат за съемку семья не получила. Также истцы подчеркивают, что не подписывали никаких разрешений на использование фотографии в коммерческих целях.

Спенсер Элден воспроизводил знаменитую фотографию на 10-ю, 17-ю, 20-ю и 25-ю годовщину выхода альбома. В то же время парень неоднократно говорил о том, что это изображение приносит ему моральный дискомфорт, ведь миллионы людей видели его обнаженным.

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Nevermind - второй альбом американской рок-группы Nirvana. Выпущен в сентябре 1991 года. Получил статус бриллиантового в США и Канаде - было продано более 1 млн экземпляров. Общий тираж Nevermind - 30 млн копий.