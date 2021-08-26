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четверг, 26 августа 2021 16:05

Парень с обложки культового альбома Nirvana обвиняет группу в распространении детской порнографии

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Парень с обложки культового альбома Nirvana обвиняет группу в распространении детской порнографии
Спенсер Элден попал на обложку альбома Nevermind в 4-месячном возрасте. 30 лет спустя хочет получить компенсацию за моральный ущерб – миллионы людей видели его обнаженным. Автор: Geffen Records

Американец Спенсер Элден подал в суд на рок-группу Nirvana. Фотография парня размещена на обложке альбома Nevermind. На изображении 4-месячный обнаженный Элден плывет под водой в направлении крючка с купюрой $2.

"Ответчики намеренно продавали детскую порнографию с участием Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и музыки за его счет" - говорится в судебном иске.

Элден хочет отсудить по $150 тыс. у музыкантов Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы солиста группы Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа Кирка Веддела и других причастных к выходу и распространению альбома. Всего в иске фигурирует 15 ответчиков. Таким образом, общая сумма компенсации составляет $2,25 млн.

Фотограф Кирк Веддел сделал знаменитую фотографию летом 1991-го. Друзьям - родителям Спенсера Ренате и Рику Элденам - он заплатил $200. По информации, приведенной в иске, других финансовых выплат за съемку семья не получила. Также истцы подчеркивают, что не подписывали никаких разрешений на использование фотографии в коммерческих целях.

Спенсер Элден воспроизводил знаменитую фотографию на 10-ю, 17-ю, 20-ю и 25-ю годовщину выхода альбома. В то же время парень неоднократно говорил о том, что это изображение приносит ему моральный дискомфорт, ведь миллионы людей видели его обнаженным.

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Nevermind - второй альбом американской рок-группы Nirvana. Выпущен в сентябре 1991 года. Получил статус бриллиантового в США и Канаде - было продано более 1 млн экземпляров. Общий тираж Nevermind - 30 млн копий.

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Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
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