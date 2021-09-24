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суббота, 25 сентября 2021 00:45

Нобелевская лауреатка рассказала о своей связи с Украиной

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Автор: facebook.com
  Польская писательница Ольга Токарчук приняла участие в 28 BookForum. Беседа состоялась в формате онлайн
Польская писательница Ольга Токарчук приняла участие в 28 BookForum. Беседа состоялась в формате онлайн

Впервые в истории независимой Украины нобелевская лауреатка приняла участие в отечественном литературном фестивале. На 28-м Львовском международном BookForum состоялась онлайн-встреча с польской писательницей Ольгой Токарчук. Поделилась воспоминаниями об отце и рассказала о своей связи с Украиной.

"Впервые я поехала в село, где родился и провел первые 10 лет жизни мой отец, когда мне было 10-11 лет. Для меня это было путешествие в его прошлое, - говорит Токарчук. - Мой отец был чувствительным человеком и временами впадал в сентиментальность. А может, все люди, которые в детстве покинули свой заветный край, были подвержены такой сентиментальности. Но когда он говорил о своем селе, то я, несколько обеспокоенная, всегда видела, что он вот-вот заплачет, что это его трогает. И потом, когда я была подростком, меня это раздражало, что такой взрослый мужчина вдруг так себя ведет.

Потом мне казалось, что вершиной кича было то, что он из последней поездки в это село привез себе сумку земли, которую велел положить с ним в могилу, и мама в итоге так и сделала.

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Тогда я поняла, что он с собой в могилу взял материализованный кусочек своего детства. Некий идеальный момент в месте, в центре вселенной, где все живут в мире и счастье. И все могут найти общий язык, все так красиво, большая вода, коровы, яблоки. У меня дома все время говорили о тех яблоках. Будто наши какие-то несовершенные, а там были настоящие.

Поэтому мне было интересно. Ребенком была настроена на какую-то экзотику. На то, что будет другой завтрак. На вещи, которые отличали нас от всей тамошней семьи.

А когда была старше, многие вещи там нашла, но меньше из рассказов отца, скорее из литературы. Куда бы ни поехала, вижу мир через призму того, что прочитала, а не того, что прожила, так как, к сожалению, мало прожила.

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Словом, у меня дома отец ввел некий романтический культ украинскости. Хотя у нас не говорили "я из Украины", как и не говорили "я из Кресов". Они были "из-за Буга". Такой странный способ идентификации, которая переступала все исторические сложности. Они были просто с другого берега реки, очень просто.

Также у моего отца долго был восточной акцент, который я обожала. И у других пожилых людей вокруг он был, потому что этот диалект на Нижнюю Силезию перенесся очень выразительно. Ребенком я училась произносить это "л", мне нравилось, звучало элегантно. Что интересно, у отца это потом совсем исчезло, он разговаривал вполне обычно. А сейчас уже нет людей, которые бы в Польше говорили с таким замечательным мягким акцентом.

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Поэтому мое отношение к Украине, унаследованное от отца, романтическое. Помню, что у него был "Кобзарь", который он читал, и я подростком также им заинтересовалась. Собственно, он чувствовал себя поляком, но тесно связанным с местом рождения, как мы бы сказали, с "хайматом", может, не столько с самой Украиной. Несмотря на то, что конец его жизни в том селе был трагический, поскольку часть его семьи убили в этнических чистках. Собственно говоря, они должны были бежать, отец чудом выжил.

Поэтому с одной стороны "Кобзарь", трагическая судьба украинского народа, все на такой высокой ноте. А с другой стороны, это воспоминание, о котором я узнала подробно всего за несколько лет до его смерти, когда отец написал мемуары, и я осознала, что это ребенок пережил".

28 BookForum состоялся во Львове 15-19 сентября при поддержке Украинского культурного фонда, Львовского городского совета и Львовской облгосадминистрации. Программа фестиваля насчитывает 160 событий, более 250 участников, в том числе 25 иностранных авторов из 21 страны.

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