Объявили победителей премии BookForum Best Book Award - 2021. Церемония награждения состоялась в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины 16 сентября.
"Пандемия стала глобальным вызовом для многих украинских издателей. Но качество изданий продолжает расти. Щедро представлена детская книга для разных возрастных категорий, все богаче урожай качественных визуальных и переводных изданий. Растет ассортимент нон-фикшн. Научныенишевых и малотиражные книги иногда превращаются в настоящие шедевры издательского искусства и потенциальные интеллектуальные бестселлеры, о чем убедительно свидетельствует нынешнее Гран-при. В то же время не лучшие времена переживает едиция украинской литературной классики. Впрочем, жюри определенное в своем выборе и с чувством выполненного долга берется с наслаждением читать книги- победители, каждая из которых достойна стать книгой года в соответствующей отрасли", - отметил председатель жюри премии Богдан Тихолоз.
Гран-при BookForum Best Book Award - 2021 за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение получил Евгений Пшеничный за книгу "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог". Книга вышла в издательстве "Коло" в 2020-м. Рассказывает о жизни и творчестве библиографа, книговеда, экслибрисисты-коллекционера Ярослава Ивановича Стешенко (1904-1939).
В номинации Классическая украинская литература победил Леонид Чернов. Книга "Чудаки украшают мир" получила награду за "превращение наших двадцатых на литературный бренд и возвращения наших двадцатых." Вышла в издательстве "Темпора" в 2021 году.
Современная украинская литература - Галина Крук "Кто угодно, только не я", иллюстратор Валерия Печеник - за гармонию утонченного стиля, чувственности образов и авторское осмысление действительности. Издательство Vivat, 2021.
Иностранная литература в украинском переводе - "Старшая Эдда" Издательства Жупанського с примечаниями и комментариями и иллюстрациями Уильяма Коллингвуда с англоязычного издания в 1908 году. Премию присудили "за знакомство украинского читателя с знаковым произведением мировой классики". Книга вышла в 2020 году.
Литература для детей от 0 до 6 - Олеся Мамчич "Ого, как бывает! Азбука по истории Украины" - за книгу-маячок, благодаря которой ориентироваться в прошлом. Илюстратока София Томиленко. Издательство "Портал", 2021 год.
Литература для детей от 7 до 12 - Лина Максимук "Казаки правят страной" за успешный отход от шаблонов и оригинальное представление исторического материала. Издательство Discursus, 2021.
Литература для подростков и YA - Наталья Малетич "Леся - странствующий клубочек" за смелую интерпретацию традиционного образа Леси Украинки. Иилюстраторка Маша Фоя, издательство "Портал", 2021 год.
Non-fiction - Юрий Шевелев "Я - меня - мне ... (и вокруг): Воспоминания. В двух томах. Т.1. В Украине. Т. 2. В Европе" за качественно новое, комментируемое, иллюстрированное и дополненное издание мемуаров выдающегося интеллектуала XX в. Издатель Александр Савчук, 2021 год.
Научная литература - Наталия Тихолоз "Петр Франко: формула судьбы (жизнеописание на фоне эпохи)" за раскрытие сложной и многоуровневой формулы судьбы Петра Франко. Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко, 2021 год.
Визуальная книга - Петр Лукашевич "Объединение Художников artes (1929-1935) и другие истории Львовского модернизма" за фундаментальное осмысление искусства феномена львовского модернизма. Переводчик Андрей Бояров, иллюстратор Ирина Цимерман. Издание Центра городской истории Центрально-Восточной Европы, 2021 год.
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Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы - Денис Казанский, Марина Воротынцева "Как Украина теряла Донбасс" за болезненный и действенный пособие для новых поколений, как осознать ошибки и сохранить Украины. Издательство "Черная гора", в 2020 год.
Фокусное тема "Игра в взросления" - Андрей Бондарь "Лакомства для Медора". "Видавництво Старого Лева", 2021 год.
Специальное награда Малого жюри Львова - Лев-Осип Гец, Богдан-Владимир Крыжановский "Антольогия стрелкового творчества". Составитель Ирина Гах, издательская компания "Юэкс", 2021 год. Награда "за открытие малоизвестной страницы культурного феномена украинского сечевых стрельцов".
Специальное награда Малого жюри Киева - Старченко Наталья "Украинские мира Речи Посполитой. Истории об истории" за виртуозное сочетание фундаментальных компетенций и увлекательного изложения, в эпицентре которого - принципиальная для сегодняшнего времени история происхождения украинских элит. Издательство Laurus, 2021 год.
Специальное награда Малого жюри Одессы - Павел Виктор "Физика. Молекулярное строение вещества и тепловые явления" за удоступнення фундаментальной науки для школьников и студентов. Издательство BookChef, 2021 год.
Специальное награда Малого жюри Харькова - Олег Яцына, Габриель Михайлов "Первая Харьковская крепость" за глубокое историческое исследование и реконструкцию старейшей оборонительного сооружения Харькова. Иллюстратор Владислав Христенко, издательство "Дом Рекламы", 2021.
Специальная награда председателя Большого жюри Богдана Тихолоза - Роман Яцив "Малая хронология художественных событий и памятных дат XX века: Украина - мир" за масштабный авторский летопись истории искусства XX века. Издательство "Априори", 2021 год.
Специальная награда директора ОО "Форум издателей" Екатерины Шевченко - Сергей Осока "Три лини для Марии" за большие истории маленьких людей. "Видавництво Старого Лева", в 2020 год.
Специальная награда Украинской библиотечной ассоциации - Галина Глодзь "Бустрофедон и другие. Краткая история чтения". Иллюстратор Анастасия Войчук, издательство "Портал", в 2020 год.
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Специальные награды от города Львова получили Оксана Забужко "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке", Гжегож Гауден "Книга Львова. Конец иллюзий. Сказание о ноябрьский погром 1918 года" и София Андрухович "Амадока".
Конкурс Best Book Award - ежегодная главная премия Львовского международного BookForum, Действует с 1995 года. Организатор конкурса ОО "Форум издателей" при поддержке Украинского культурного фонда. В этом году на конкурс подали более 450 книг 100 украинских издательств.
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