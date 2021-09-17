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пятница, 17 сентября 2021 14:38

Объявили победителей премии BookForum Best Book Award-2021

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Автор: Евгений Руденко
  Объявили победителей премии BookForum Best Book Award-2021
Объявили победителей премии BookForum Best Book Award-2021

Объявили победителей премии BookForum Best Book Award - 2021. Церемония награждения состоялась в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины 16 сентября.

"Пандемия стала глобальным вызовом для многих украинских издателей. Но качество изданий продолжает расти. Щедро представлена ​​детская книга для разных возрастных категорий, все богаче урожай качественных визуальных и переводных изданий. Растет ассортимент нон-фикшн. Научныенишевых и малотиражные книги иногда превращаются в настоящие шедевры издательского искусства и потенциальные интеллектуальные бестселлеры, о чем убедительно свидетельствует нынешнее Гран-при. В то же время не лучшие времена переживает едиция украинской литературной классики. Впрочем, жюри определенное в своем выборе и с чувством выполненного долга берется с наслаждением читать книги- победители, каждая из которых достойна стать книгой года в соответствующей отрасли", - отметил председатель жюри премии Богдан Тихолоз.

  Гран-при BookForum Best Book Award - 2021 за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение получил Евгений Пшеничный за книгу "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог".
Гран-при BookForum Best Book Award - 2021 за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение получил Евгений Пшеничный за книгу "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог".

Гран-при BookForum Best Book Award - 2021 за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение получил Евгений Пшеничный за книгу "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог". Книга вышла в издательстве "Коло" в 2020-м. Рассказывает о жизни и творчестве библиографа, книговеда, экслибрисисты-коллекционера Ярослава Ивановича Стешенко (1904-1939).

В номинации Классическая украинская литература победил Леонид Чернов. Книга "Чудаки украшают мир" получила награду за "превращение наших двадцатых на литературный бренд и возвращения наших двадцатых." Вышла в издательстве "Темпора" в 2021 году.

Современная украинская литература - Галина Крук "Кто угодно, только не я", иллюстратор Валерия Печеник - за гармонию утонченного стиля, чувственности образов и авторское осмысление действительности. Издательство Vivat, 2021.

Иностранная литература в украинском переводе - "Старшая Эдда" Издательства Жупанського с примечаниями и комментариями и иллюстрациями Уильяма Коллингвуда с англоязычного издания в 1908 году. Премию присудили "за знакомство украинского читателя с знаковым произведением мировой классики". Книга вышла в 2020 году.

Литература для детей от 0 до 6 - Олеся Мамчич "Ого, как бывает! Азбука по истории Украины" - за книгу-маячок, благодаря которой ориентироваться в прошлом. Илюстратока София Томиленко. Издательство "Портал", 2021 год.

Литература для детей от 7 до 12 - Лина Максимук "Казаки правят страной" за успешный отход от шаблонов и оригинальное представление исторического материала. Издательство Discursus, 2021.

Литература для подростков и YA - Наталья Малетич "Леся - странствующий клубочек" за смелую интерпретацию традиционного образа Леси Украинки. Иилюстраторка Маша Фоя, издательство "Портал", 2021 год.

Non-fiction - Юрий Шевелев "Я - меня - мне ... (и вокруг): Воспоминания. В двух томах. Т.1. В Украине. Т. 2. В Европе" за качественно новое, комментируемое, иллюстрированное и дополненное издание мемуаров выдающегося интеллектуала XX в. Издатель Александр Савчук, 2021 год.

Научная литература - Наталия Тихолоз "Петр Франко: формула судьбы (жизнеописание на фоне эпохи)" за раскрытие сложной и многоуровневой формулы судьбы Петра Франко. Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко, 2021 год.

Визуальная книга - Петр Лукашевич "Объединение Художников artes (1929-1935) и другие истории Львовского модернизма" за фундаментальное осмысление искусства феномена львовского модернизма. Переводчик Андрей Бояров, иллюстратор Ирина Цимерман. Издание Центра городской истории Центрально-Восточной Европы, 2021 год.

Автор: Евгений Руденко
  Церемония награждения состоялась в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины 16 сентября.
Церемония награждения состоялась в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины 16 сентября.

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Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы - Денис Казанский, Марина Воротынцева "Как Украина теряла Донбасс" за болезненный и действенный пособие для новых поколений, как осознать ошибки и сохранить Украины. Издательство "Черная гора", в 2020 год.

Фокусное тема "Игра в взросления" - Андрей Бондарь "Лакомства для Медора". "Видавництво Старого Лева", 2021 год.

Специальное награда Малого жюри Львова - Лев-Осип Гец, Богдан-Владимир Крыжановский "Антольогия стрелкового творчества". Составитель Ирина Гах, издательская компания "Юэкс", 2021 год. Награда "за открытие малоизвестной страницы культурного феномена украинского сечевых стрельцов".

Специальное награда Малого жюри Киева - Старченко Наталья "Украинские мира Речи Посполитой. Истории об истории" за виртуозное сочетание фундаментальных компетенций и увлекательного изложения, в эпицентре которого - принципиальная для сегодняшнего времени история происхождения украинских элит. Издательство Laurus, 2021 год.

Специальное награда Малого жюри Одессы - Павел Виктор "Физика. Молекулярное строение вещества и тепловые явления" за удоступнення фундаментальной науки для школьников и студентов. Издательство BookChef, 2021 год.

Специальное награда Малого жюри Харькова - Олег Яцына, Габриель Михайлов "Первая Харьковская крепость" за глубокое историческое исследование и реконструкцию старейшей оборонительного сооружения Харькова. Иллюстратор Владислав Христенко, издательство "Дом Рекламы", 2021.

Специальная награда председателя Большого жюри Богдана Тихолоза - Роман Яцив "Малая хронология художественных событий и памятных дат XX века: Украина - мир" за масштабный авторский летопись истории искусства XX века. Издательство "Априори", 2021 год.

Специальная награда директора ОО "Форум издателей" Екатерины Шевченко - Сергей Осока "Три лини для Марии" за большие истории маленьких людей. "Видавництво Старого Лева", в 2020 год.

Специальная награда Украинской библиотечной ассоциации - Галина Глодзь "Бустрофедон и другие. Краткая история чтения". Иллюстратор Анастасия Войчук, издательство "Портал", в 2020 год.

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Специальные награды от города Львова получили Оксана Забужко "Апокриф. Четыре разговора о Лесе Украинке", Гжегож Гауден "Книга Львова. Конец иллюзий. Сказание о ноябрьский погром 1918 года" и София Андрухович "Амадока".

Конкурс Best Book Award - ежегодная главная премия Львовского международного BookForum, Действует с 1995 года. Организатор конкурса ОО "Форум издателей" при поддержке Украинского культурного фонда. В этом году на конкурс подали более 450 книг 100 украинских издательств.

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