27 тыс. посещений и 160 событий за пять дней: как прошел 28 BookForum

Фото: BookForum

Культурный фестиваль 28 BookForum собрал 27 тыс. посещений. Проходил 15-19 сентября во Львове.

"28 лет BookForum является международной платформой, вокруг которой собираются специалисты различных сфер, чтобы обмениваться идеями и знаниями, презентовать достижения и обсуждать проблемы. В этом году впервые состоялся в гибридном формате: онлайн и офлайн. Всего более 160 событий, панельных дискуссий и традиционная ночь поэзии и музыки non-stop, приглашенные гости со всей Украины, ЕС, США, Южной Америки и Африки", - говорится в сообщении организаторов.

Фокусная тема - "Игра во взросление: как мы растем независимыми". Куратором стал литературовед, переводчик и публицист Юрко Прохасько.

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28 BookForum в цифрах:

- События посетили и посмотрели 27 тыс. человек;

- более 6 тыс. посетителей мероприятий, которые проходили вживую;

- более 6,5 тыс. просмотров видеотрансляций на Youtube;

- более 15,5 тыс. просмотров трансляций в социальных сетях;

- 160 событий в программе, из них 90 вживую;

- более 250 участников: авторов, переводчиков, общественных активистов, журналистов, культурных менеджеров и редакторов;

- 50 дискуссий на общественно важные темы;

- три постоянные локации в центре Львова;

- 15 тематических кластеров и специальных проектов, которые раскрыли фокусную тему;

- 25 авторов из 21 страны. Среди них - Эдит Ива Эгер из США, Ольга Токарчук, Иоанна Ягелло и Гжегож Гауден из Польши, Никола Шанта из Сербии, Каролина Шутт из Австрии, Иоланда Аврора Бом Рамирес из Швеции, Адам Горовитц из Великобритании, Агда Бави Пейн из Словакии.

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В рамках фестиваля объявили победителей премии BookForum Best Book Award 2021. Церемония награждения состоялась в Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины. Гран-при за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение получил Евгений Пшеничный за книгу "Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог". Вышла в издательстве "Коло" в 2020-м. Рассказывает о жизни и творчестве библиографа, книговеда, экслибрисиста-коллекционера Ярослава Стешенко.