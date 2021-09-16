"Книгу нужно пощупать и понюхать" - как во Львове проходит грандиозный Форум издателей

"Давайте уже тот билет, потому что не втерплю", - шутит при входе во Львовский дворец искусств мужчина лет 35 на вид в синей кофте с подкоченними по локоть рукавами. Стоит у информационной стойки на книжной ярмарке 28-го Форума издателей, который проходит с 15 по 19 сентября. В этом году впервые часть событий состоится еще и в онлайн-формате. За 50 гривен можно купить входной билет и ходить на все события один день. Все пять дней обойдутся в 150 гривен.

"Я книжный фанат, такого не пропускаю, - рассказывает посетитель и называется Артуром. - Приехал из Киева, специально взял три выходных за свой счет. Начальник злой, сказал, что вычислит из зарплати. Но я здесь столько потрачу, что не будет заметно ", - смеется.

Ежегодно выделяет 10 тыс. гривен на форум. В эту сумму входит дорога, проживание и питание во Львове, а также книги.

Автор: Оксана Княжик 150 торговых палаток разместились во дворе Дворца Потоцких и проспекте Свободы

"На этот раз взял на тысячу больше, потому что все подорожало. Знакомые с меня смеются, мол, зачем таскать те книги через пол Украины, когда можно заказать в интернете. Но мне надо книгу пощупать, понюхать, осмотреть, тогда это особый кайф. Через интернет все мертвое ".

Оставляем Артура у первого стенда с книгами во дворе дворца. Здесь книжных лотков на глаз несколько десятков. Кроме книг продают еще сумки, чашки, сувениры. Внутри дворца искусств ярмарка разместилась на трех этажах.

Елена Галухина в длинном цветочном платье и с рюкзаком на плечах вместе с дочкой ходят от одного стенда с детскими книгами к другому. В конце концов просматривают литературу издательства "Жупанского".

Автор: Оксана Княжик Елену Галухину привлекает детская литература

"Я сюда прихожу ради различных событий и презентаций, - говорит женщина. - В этом году еще нигде не была, но точно что-то выберу. Люблю общаться с издательствами, расспрашивать подробнее о новинках. Но события главное, потому что книгу и так можно купить в магазине и почитать. Когда-то выделяла определенную сумму на то, чтобы здесь скупиться. Теперь нет, потому что дома у меня много книг, которые еще надо прочитать. Но почему-то обычно здесь покупаю детскую литературу, хотя и дети у меня уже взрослые. Фанатею с того, какие они красивые и думаю, чего в детстве таких не было. Самая дорогая книга, которую приобрела здесь - "Энеида", отдала за нее 800 гривен. Захватила, потому что это классика и очень красивая печать, еще и муж поддержал ".

Автор: Оксана Княжик Очень популярная детская и подростковая литература, комиксы

Елена признается, что именно презентации помогают выбрать ей литературу.

"В позапрошлом году пошла на презентацию книги" Женщина в Берлине "киевского издательства" Комора ". После сразу купила, я люблю историческую литературу. В книге как раз рассказывается о берлинской журналистке, которая в мае 1945-го осталась с несколькими людьми в доме без пищи, воды, электричества. Описывает в форме так называемого дневника, как выживали в городе, которым руководила Красная армия ".

Между полу пустых рядов с книжными стендами бежит женщина в зеленом платье до колен, подтягивает очки на глаза.

Автор: Оксана Княжик Женщина на Форум издателей приехала впервые как участница

"Я здесь не была четыре или пять лет, - говорит София, поправляя на груди бейдж с надписью" участник ". - Теперь впервые приехала не как посетитель. Работаю в издательстве детской литературы" Новый самокат ". Все очень изменилось, меньше людей . Помню, в другие времена не было как пройти. Сейчас участники остались, а посетителей нету. У нас есть два стенда. Я стояла за одним на улице полдня, но ни одной книги не продала. Когда-то я с форума выезжала с полными сумками литературы. Теперь, даже если бы было достаточно денег, то не знаю что би выбрала. В основном заказываю в интернете ".

Автор: Оксана Княжик Издательства предлагают лучшие новинки

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Олег Кльофас с опущенной на бороду маской просматривает только что купленную книгу "Сердце Апачи". Серый рюкзак приспустил на одно плечо. В центре яркой желтой футболки красный рисунок с казаками. Под ним пишет: "Наше оружие интеллект"! "

Автор: Оксана Княжик Олег Кльофа старается посещать Форум издателей при первой возможности

"Книги покупаю спонтанно, но эту отношу к таким, которые обязательно нужно взять, - показывает, листая несколько страниц. - Эта история о самых важных вещах - любви, дружбе, вере. Нравится, что грубая, но искренняя. Я хоть и львовский, но не всегда есть возможность прийти на форум. Когда-то здесь было куча народу, сейчас не так. Только слышу краем уха, что кое-где продали какую-то одну книгу. Я купил уже сегодня несколько не на все деньги. Более 400 гривен потратил точно ".

У стенда издательства "Жорж" впервые замечаем очередь из семи человек. За стойкой две консультантки рассказывают желающим о литературе. Среди книг расставлены таблички с предложениями о скидках.

Автор: Оксана Княжик В издательстве "Жорж" покупателей поощряют скидками

"Спрашивают часто анонсированные новинки, - говорит Светлана Бондаренко из издательства. - Советуем также то, что свежее и интересное. Например, книгу американской писательницы Ширли Джексон" Призраки дома на холме "впервые перевели и издали на украинский. Роман екранизировали много раз. А украинский перевод мы впервые привезли на форум. Многие спрашивают фэнтезийной литературы, также предлагаем раскраски или что-то развивающее для детей. В первый день продали очень мало, по каждой категории какие-то единицы. Надеемся, что придет больше людей и ситуация улучшится ".

В коридоре, ведущем с одного выставочного зала в другой, на скамейке сидит немного седая женщина и перечисляет деньги в кошельке. Через плечо повесила черную малую сумку. На шее белое ожерелье, лицо плотно закрывает маска. В руках держит большую голубую сумку с нарисованными цветными зверями, которая на вид почти пуста.

Автор: Оксана Княжик Участие в событии примут 200 участников со всей Украины.

"Только шесть книг пока купила, - говорит 78-летняя Галина Николаевна и вытягивает покупки. - Вот "Теплые истории к шоколаду" Надежды Гербиш, на что мне в 2019-м денег не хватило. Я еще не пропустила форум ни разу. Чтение люблю больше всего. Дома есть столик посреди комнаты и рядом сделана лавка, а на ней все книги с форума рассортированы в стопки по годам, в которые покупала. Еще есть отдельный шкаф с совершенно старыми изданиями. Сейчас скупилась на тысячу гривен и до конца еще потрачу. В прошлый раз отдала три тысячи и такая сумма где-то идет ежегодно. Я хоть и пенсионерка, но на форум откладываю целый год. Очень жду этого события".

Автор: Оксана Княжик Видавництво Старого Лева также демонстрирует новинки

В этом году в программе Форума издателей запланировали более 400 событий, которые состоятся вживую. Выделили 11 локаций в центре Львова, 146 выставочных стендов во Дворце искусств, 150 торговых ларьков во дворе Дворца Потоцких и проспекте Свободы. Участие примут 200 участников со всей Украины.

В этом году фокусная тема Форума издателей - "Игра в взросления: Как мы растем независимыми". Среди гостей будет польская писательница Ольга Токарчук, расскажет о романе "Книги Якова". Это история о человеке, который родился на Подолье в XVIII веке. Был еврей, но принял христианство, а затем основал свою религию и объявил себя Мессией.