Николай Княжицкий стал номинантом престижной польской награды

Николая Княжицкого номинировали на польскую гуманитарную премию имени Ежи Гедройца. Фото: Сергей Старостенко

Народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий стал номинантом на получение престижной польской награды - премии имени Ежи Гедройца.

Об этом со ссылкой на информацию польской газеты Rzeczpospolita сообщает на своей странице в сети Facebook Украинский ПЕН.

Также среди кандидатов на получение Премии - профессор Киево-Могилянской академии, вице-президент Украинского ПЕН Ольга Гнатюк; почетный президент Украинского ПЕН Николай Рябчук; директор Международного фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче, переводчица Вера Менек и ректор Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника Игорь Цепенда.

Премия имени Ежи Гедройца - гуманитарная премия, учрежденная в 2001 году университетом им. Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине.

Лауреата премии объявят 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий

Николай Княжицкий родился в 1968-м во Львове. Родители - учителя. Учился на факультете журналистики Киевского государственного университета. После первого курса прошел службу в армии. Позднее окончил факультет международного права и бизнеса Института последипломного образования Львовского университета имени Ивана Франко. Работал корреспондентом Гостелерадио УССР и Телевизионной службы новостей, журналистом программы "Вести". В 1997-м стал президентом телеканала СТБ и ведущим телепрограммы "Окна-еженедельник". Через год возглавил Национальную телекомпанию Украины. Был совладельцем компании "Медиадом". В 2008-м стал главным директором телеканала ТВi, через пять лет открыл телеканал "Эспрессо TV".