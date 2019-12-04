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среда, 04 декабря 2019 16:58

Николай Княжицкий стал номинантом престижной польской награды

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Николай Княжицкий стал номинантом престижной польской награды
Николая Княжицкого номинировали на польскую гуманитарную премию имени Ежи Гедройца. Фото: Сергей Старостенко

Народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий стал номинантом на получение престижной польской награды - премии имени Ежи Гедройца.

Об этом со ссылкой на информацию польской газеты Rzeczpospolita сообщает на своей странице в сети Facebook Украинский ПЕН.

Также среди кандидатов на получение Премии - профессор Киево-Могилянской академии, вице-президент Украинского ПЕН Ольга Гнатюк; почетный президент Украинского ПЕН Николай Рябчук; директор Международного фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче, переводчица Вера Менек и ректор Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника Игорь Цепенда.

Премия имени Ежи Гедройца - гуманитарная премия, учрежденная в 2001 году университетом им. Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине.

Лауреата премии объявят 10 декабря.

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Николай Княжицкий родился в 1968-м во Львове. Родители - учителя. Учился на факультете журналистики Киевского государственного университета. После первого курса прошел службу в армии. Позднее окончил факультет международного права и бизнеса Института последипломного образования Львовского университета имени Ивана Франко. Работал корреспондентом Гостелерадио УССР и Телевизионной службы новостей, журналистом программы "Вести". В 1997-м стал президентом телеканала СТБ и ведущим телепрограммы "Окна-еженедельник". Через год возглавил Национальную телекомпанию Украины. Был совладельцем компании "Медиадом". В 2008-м стал главным директором телеканала ТВi, через пять лет открыл телеканал "Эспрессо TV".

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Дата
04
декабря

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