"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий

В Украине может быть реванш, которого хочет Россия и к которому готовы некоторые силы на Западе. Для них главное - зарабатывать деньги, говорит журналист, народный депутат седьмого и восьмого созывов, председатель парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности 51-летний Николай Княжицкий. С ним говорим о выборах, книгах, Европе и любимом городе.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Николай Княжицкий: "Обеспеченное общество, которое давно живет в мире и в котором культ денег является большим, рассматривают Россию как возможность заработать"

Как случилось, что вы участвуете в выборах от "Европейской солидарности"?

Мы должны сохранить те положительные достижения, которые имели за последние 5 лет. И которые без Петра Порошенко не состоялись бы. К части из них я имел отношение. Инициировал законы, которые запрещали распространение фильмов и сериалов страны-агрессора, поддерживали создание украинского кино, закон о функционировании украинского языка как государственного. В нашем Комитете рождались первые письма к Вселенскому патриарху Варфоломею, и впоследствии обращения от Верховной Рады с просьбой предоставить томос украинской церкви. Мы активно сотрудничали с Петром Порошенко, который был таким промоутером этого движения создания независимой украинской автокефальной церкви, и поддерживали его. Сейчас антиукраинские силы поднимают голову, их рейтинги растут. Здесь нельзя быть одному - надо искать команду, которая разделяет твои ценности. В партии "ЕС" я вижу много таких людей.

Антиукраинские силы поднимают голову. Здесь нельзя быть одному - надо искать команду

Как идет ваше баллотирование?

Начал кампанию, работаю, общаюсь с людьми, объясняю им мои взгляды. Я не привык убегать от ответственности - хочу сверить то, что думаю, с мыслями граждан. Я люблю выборы, это время, когда ты можешь общаться с людьми. Для политика это важная составляющая деятельности.

Смогут ли выборы в Верховную Раду изменить судьбу государства?

Может быть реванш, которого хочет Россия и к которому готовы и некоторые силы на Западе, для которых главное - зарабатывать деньги. Украина беспокоит их гораздо меньше, чем судьба собственных стран и свои карманы. Наше дело - сделать все, чтобы этого не произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский под видом новых лиц подсовывает старый нафталин - Княжицкий

Почему мировое сообщество часто остается слепым к тому, что московская угроза может распространяться не только на Украину?

Мир не видел этих угроз и перед началом Второй мировой войны, и в межвоенный период, и предпочитает не видеть сейчас. На это есть несколько причин. Очевидно, мир и Европа разделяют с нами ценности. Однако обеспеченное общество, которое давно живет в мире и в котором культ денег является большим, рассматривают Россию как возможность заработать. А чтобы заработать эти состояния, им не нужны санкции - а должны получать газ, нефть, средства оттуда. Украина препятствует этому, потому что поведение России в отношении Украины противоречит европейским ценностям. И в европейских обществах происходит внутренняя дискуссия между людьми, которые выбирают ценности и теми, для кого главные средства. Мы не должны забывать, что среди наших соседей есть и такие, которые не хотят, чтобы Украина состоялась. Есть ультраправые движения, которые поднимают голову во многих европейских обществах - и не просто поднимают, но и финансируются РФ. Помним обвинения во Франции в адрес Правой партии Марин Ле Пен о том, что она получала кредиты из российских банков, а сейчас победила на выборах в Европейский парламент. Видим, с какими часто антиукраинскими лозунгами выступает Венгрия - очевидно, что их элита хочет иметь поддержку России. Есть и традиционно шовинистические настроения в европейских народов. Украина никогда не была имперской. Всегда была нацией, которая хочет построить благополучие для украинцев и защитить себя. Но была окружена имперскими нациями. Среди наших соседей есть демократические страны, которые с уважением относятся к Украине и поддерживают ее, но есть страны с сильными постимперскими и захватническими настроениями - и порой они побеждают в политических соревнованиях.

Среди наших соседей есть демократические страны, но есть с сильными захватническими настроениями

Можно сказать, что украинское общество осуществило прорыв в системных преобразованиях?

За последние 5 лет мы стали независимыми от российских энергоносителей, а они - были основой коррупции во времена Януковича. Безусловно, до конца коррупцию преодолеть нам не удалось, но создание антикоррупционных органов, прозрачности декларирования, прозрачности общества изменило отношение политиков к обществу и наоборот. Мы не могли себе представить, что когда-то украинские политики будут стесняться летать в бизнес-классе, ездить на дорогом автомобиле. Мы не могли представить, что подпишем Соглашение об ассоциации с ЕС. Я являюсь сопредседателем Комитета Ассоциации Украина-ЕС в парламенте - это соглашение создает возможности для украинских товаров выходить на европейские рынки. И есть дорожной картой для политических реформ. Наш прогресс был действительно впечатляющий. А его страна делала в условиях войны, значительных затрат на оборону страны, в условиях, по сути, олигархата. Потому что Украина перешла от тоталитаризма не к демократии, как это сделали европейские соседи - Польша или Чехия, а к олигархической системе. И эта система также является серьезным тормозом для развития.

Автор: facebook Николай Княжицкий: "Украинцы, где бы они ни жили, могут подаваться на гранты в Украинский Культурный Фонд. Независимое жюри оценивает эти проекты и их поддерживает. Львовяне также могут получать средства на свои проекты"

Когда в Украине перестанут воровать?

Никогда. Но желание украсть для общества должно быть грехом, а не доблестью. Современные богатые люди не заработали эти состояния, а украли при распределении государственного имущества после распада Советского Союза. И они часто рассматривают Украину не как перспективное государство, а как страну, с которой можно эти деньги вытянуть.

"Когда в Украине перестанут воровать?" - "Никогда"

Что вас сейчас больше всего волнует?

Что будет со страной после выборов. И опасность такого большинства в Верховной Раде, которое сможет осуществить реванш против достижений в отстаивании нашей независимости, гуманитарной политике. Президент России Путин неоднократно говорил - люди, которые создавали Майдан, защищали украинские национальные ценности, поддерживали украинскую церковь, должны выйти из политической жизни. Мы видим, как некоторые политики пытаются это использовать, говоря, что должны прийти новые люди. Но в политике, как в любом процессе, были разные люди. Очевидно, связанные с олигархами, причастны к коррупции не должны быть в украинской политической жизни. Но людей, которые достигли успеха в национальном строительстве, а такие были во многих фракциях, должно общество поддержать. Не надо забывать, что в Верховной Раде, избранной после Майдана, более 60 процентов были новые лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборов

Разделяете ли вы идею двухпалатного парламента?

Возникает вопрос - ради чего? Если двухпалатный парламент инициируют сторонники федерализации Украины, то это угроза для страны. А если сторонники развития местного самоуправления, то это позитив - как, например, в Польше. У нас часто за красивыми идеями скрываются злые намерения. Сначала должны говорить о намерениях и стратегии, а уже потом - об инструментах, с помощью которых этого достичь. Двухпалатный парламент - это лишь инструмент.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Николай Княжицкий: "Украина она все время находится под атакой соседа. Поэтому сложно восстанавливается"

Какую международную политику проводит Владимир Зеленский?

Если президент хочет сохранить украинскую независимость - у него нет другого выхода - он будет проводить ту же политику, что и Порошенко. Очевидно, на него будет много воздействий с разных сторон - Европы, США и РФ, чтобы он пошел на уступки. И это большое искушение. Потому Зеленскому кажется, что так можно достичь компромисса с Путиным и защитить украинский интерес. Это иллюзия. Компромисс с захватчиком, который хочет уничтожения твоего государства, достичь невозможно. Для нас нет другого способа защититься от России, как воплощать реформы и стать членами ЕС и НАТО.

Нет другого способа защититься от России, как воплощать реформы

Почему украинцам часто удается становиться успешными за границей, но реже - дома?

Украина - постколониальная и постгеноцидная нация. Она все время находится под атакой соседа. Поэтому сложно восстанавливается. Украинцы закаленные этой постоянной борьбой за выживание. Поэтому когда попадают в демократические общества, становятся успешными. Наша задача - сделать так, чтобы и украинское общество было демократическим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Городские интересы берут верх" - Княжицкий поддержал министра образования, которую не пустили в школу

Некоторые эксперты утверждают, что объединенная Европа может распасться из-за миграционных процессов, брекзита, других рисков.

Никто не знает, удержится ли ЕС. Нам нужны союзники, которые хотели бы, чтобы Европа развивалась демократично, и Украина была частью этого сообщества. Причины кризиса в ЕС связаны с заинтересованностью многих финансовых кругов. Россия не хочет, чтобы Европа была серьезным субъектом среди мировых игроков. Потому разделенной Европой легко манипулировать, ее можно захватить. Украина заинтересована в Единой Европе, в том, чтобы ЕС удержался.

Украинцы закаленные постоянной борьбой за выживание

Вы были инициатором проведения международного форума Via Carpatia. Расскажите об этом.

Это была моя идея, связанная с тем, что гуцулы - это один из немногих украинских субэтносов, которые, в отличие от уничтоженной культуры Лемковщины или индустриализованной и частично уничтоженной Бойкивщини, смогли сохранить свою культуру. Украинские интеллектуалы любовались ею и исследовали. Этнограф Владимир Гнатюк сам полюбил Гуцульщину и смог передать эту любовь к первому президенту Украины Михаилу Грушевскому, к Ивану Франко. Они вместе приезжали в Криворивню (село в Верховинском районе Ивано-Франковской области. - Gazeta.ua), их посещали представители интеллектуальной элиты из Галичины, и это место они называли украинскими Афинами. Мой дед тоже увлекался Карпатами - водил туристические экскурсии на Гуцульщине. Когда я начал ездить туда, увидел, что культура гуцулов в непростой ситуации. А тем более - память о тех корифеях украинской культурной и общественно-политической мысли, которые в начале ХХ века посещали этот край. Эта память стирается, музеи, которые там сохранились, находятся в плачевном состоянии. Экономически Верховинский район является самым бедным на Франковщине - и самым богатым духовно. Чтобы восстановить эту память и традиции, я решил привлечь к этому краю внимание украинцев. Инициировал Форум, Via Carpatia. В этом году мы его проводили второй раз, фантастически удалось. Благодарен всем, кто принимал в нем участие. Пытаюсь привлечь средства до его проведения. Общественная Организация Всеукраинский Демократический Форум занимается организацией события. Форум включает в себя много фестивалей - литературных, музыкальных, дискуссий. И все это вместе называется Via Carpatia и объединяет море активностей в Карпатском регионе.

Гуцулы - один из немногих украинских субэтносов, которые сохранили свою культуру

51 процент украинцев за прошедший год не прочитал ни одной книги? Как прокомментируете?

В прошлом году количество украинских книг была рекордной. Столько Украина еще не выдавала. Люди мало покупают - часть читает книги в электронном виде, не все идут в книжный магазин. Мы должны создавать программы по популяризации чтения, уделять этому серьезное внимание. Для этого я инициировал закон о создании Украинского Института Книги, который в прошлом году возглавила Александра Коваль - организатор Львовского Книжного Форума. И мы, и государство должны делать все, чтобы чтение становилось популярным.

Автор: facebook Николай Княжицкий (в центре) в кругу единомышленников на международном форуме Via Carpatia. В этом году от состоялся во второй раз в селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области

Режиссер украинского происхождения Вирляна Ткач считает, "что в Америке нет министерства культуры. Но есть система государственной поддержки культуры на региональном уровне, денежные программы. Ибо культура - это самая большая индустрия Нью-Йорка. Музеи и театры весят больше, чем банки или спорт". А как у нас?

Мы создали Украинский Культурный Фонд. Я соавтор закона, который позволяет украинским гражданам, где бы они ни жили, подавать на гранты в культурный фонд. Независимое жюри по примеру похожих организаций в Великобритании, Европе оценивает эти проекты и их поддерживает. Львовяне, при поддержке Украинского Культурного Фонда, также могут получать средства на свои проекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль пытается вернуться в украинскую политику - Княжицкий

Удастся ли украинцам объединиться для развития страны?

Верю, что мы это сделаем. Украинцы - сильная нация. Если мы выдержали такой бурный ХХ век, когда украинцев погибло больше, чем где-либо в мире - выдержим, и сможем построить сильное государство. Реализация интересов нации проявляется в построении сильного эффективного государства, которое защищает каждого своего представителя. Конечно, это зависит от каждого из нас. Верю, что у нас сил на это хватит.