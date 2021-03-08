Netflix снимет свой самый дорогой проект

Режиссеры Джо и Энтони Руссо снимут для Netflix ленту о шпионах "Серый человек". Главную роль воплотит Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку для лент братьев Руссо в киновселенной Marvel. По их словам, его персонаж ,eltn кардинально отличаться от супергероя, станет "негодяем, который одевается в какое-то сумасшедшее дерьмо. Фото: Pinterest

Стриминговий сервис Netflix начал съемки самого дорогого проекта в своей истории. Это фильм "Серый человек" по шпионскому роману Марка Грини. Будет иметь бюджет в более $ 200 млн.

Агент ЦРУ скрывается в Европе. Пытается защитить дочерей, которые не знают о его существовании. За мужчиной охотится его бывший напарник, по сюжету.

Режиссеры - Джо и Энтони Руссо. Сняли для киновселенной комиксов Marvel две последние части "Мстителей" и фильмы про Капитана Америку "Первый мститель". Должны были начать съемки "Серого человека" в 2014 году, тогда на главную роль согласился Брэд Питт. Авторы хотят начать новую франшизу, которая по своим масштабам не будет уступать "Джеймсу Бонду".

Главные роли воплотят Райан Гослинг и Крис Эванс. Последний играл в фильмах Руссо Капитана Америку. По словам режиссеров, его персонаж будет существенно отличаться от супергероя. Описали его как негодяя, который одевается в какое-то сумасшедшее дерьмо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Новая принцесса "Диснея" и певица с аутизмом

Также будут сниматься Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Элфри Вудард, Дхануша, Джулия Баттерс. Недавно стало известно, что к касту присоединился звезда сериала "Бриджертоны" Реге Пейдж. Сериал стал рекордсменом на платформе по просмотрам.

Стриминговый сервис Netflix купил права на адаптацию романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Съемки начнут в марте 2021-го. Может стать одним из самых дорогих проектов, которые снимали в Германии.