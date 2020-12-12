Netfix экранизирует "На Западном фронте без перемен"

Netflix начнет съемки "На Западном фронте без перемен" в марте 2021-го. Может стать одним из самых дорогих проектов, которые снимали в Германии. Фото: MarketWatch

Стриминговий сервис Netflix купил права на адаптацию романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Съемки начнут в марте 2021-го. Может стать одним из самых дорогих проектов, которые снимали в Германии.

Главную роль получил Даниэль Брюль. Сценарий написали бывший журналист Washington Post Йен Стокелл и продюсер Лесли Патерсон.

"Сейчас у нас есть шанс снять антивоенную ленту, которая действительно затронет нашу аудиторию. Моя версия" На Западном фронте без перемен" будет физическим, интуитивным и очень современным фильмом", - говорит режиссер будущего проекта Эдвард Бергер.

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Роман Ремарка антивоенного направления "На Западном фронте без перемен" опубликовали в 1929 году, стал сенсацией в Германии. За год купили 3,5 миллионов экземпляров. Перевели на 12 языков. О Первой мировой рассказывается от имени 19-летнего пехотинца. Не только о том, как атакуют и сидят под бомбежками, но и как спят, едят, слоняются без дела, общаются. "Роман написался сам", - говорил автор. Книга несколько раз становилась основой для фильмов. Наиболее известной является первая картина 1930 года, которая получила два "Оскара" - за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу. Режиссер - Лев Мильштейн. Уроженец Украины, известный в Штатах под псевдонимом Льюис Майлстоун. И книга, и лента сделали автора богатым. Он начинает собирать ковры и живопись импрессионистов. 1931-го Ремарка номинировали на Нобелевскую премию. Из-за сопротивления со стороны политических сил Германии, Нобелевский комитет награды не дал. Началась травля писателя национал-социалистами. По всей Германии издание Ремарка бросали в костры, обвинив писателя в антипатриотизме.