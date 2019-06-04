Неделя швейцарского кино пройдет в Киеве

Французская актриса Мелани Тьерри играет главную роль в драме "По ветру". Фильм покажут на фестивале "Неделя швейцарского кино". Фото: imdb.com

Третий фестиваль "Неделя швейцарского кино" пройдет с 12 по 16 июня в столичном Культурном центре "Кинотеатр "Киев". Покажут 4 фильма 2018-го.

"Ленты программы касаются важных и сложных вызовов для украинского и швейцарского обществ. Наука и прогресс для "светлого будущего"? Возобновляемые источники энергии для решения проблемы изменения климата? Швейцария надеется с помощью этой программы сделать свой вклад в нынешнюю дискуссию в Украине", - говорится в описании мероприятия.

"Мечта Катрины" - реж. Дарио и Мирко Бишофбергеры, Швейцария, Италия

Катрина хочет иметь детей, а ее парень Луи против. Она влюбляется в его лучшего друга Рона. Возвращаясь пьяными с вечеринки, Луи и Рон попадают в автокатастрофу. Один теряет голову, другой - тело. Благодаря трансплантации они становятся одним человеком и возвращаются к Катрине, по сюжету.

12 июня - 19:30

16 июня - 19:00

"Невинный" - реж. Симон Жакме, Швейцария, Германия

Главная героиня - женщина, которая одинаково предана семье, христианам-традиционалистам и своей исследовательской работе. Встречает бывшего любовника, который выходит из тюрьмы. Начинает сомневаться в своих чувствах, образе жизни, вере, по сюжету.

13 июня - 19:00

"Счастливый Лазарь" - реж. Аличе Рорвахер, Швейцария, Италия, Франция, Германия

Жители маленького итальянского поселка принадлежат маркизе, которая эксплуатирует их. Ее сын Танкреди дружит с крестьянином Лазарем. Разочаровывается в поведении матери и вместе с товарищем инсценирует свое похищение, по сюжету.

Лента получила приз за лучший сценарий на 71-м Каннском международном кинофестивале.

14 июня - 19:00

"За ветром" - реж. Беттина Оберли, Швейцария, Франция

Молодая пара переезжает из города в отдаленный альпийский уголок. Хотят быть подальше от суеты и в гармонии с природой. Их новую размеренную жизнь нарушает инженер, приехавший для установки ветряной турбины, по сюжету.

Специальным событием в рамках показа станет лекция об энергоэффективности в повседневной жизни.

15 июня - 19:00

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"Неделя швейцарского кино" организована Посольством Швейцарии в Украине. Фильмы будут демонстрировать на языке оригинала с украинскими субтитрами.