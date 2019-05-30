Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине

Фото: Мария Беляева

Летом по Украине будет ездить мобильный культурный хаб Гуртобус. Создан на базе рейсового автобуса. Будет популяризировать современное искусство, поддерживать локальные культурные инициативы в малых городах и селах.

- Похожие автобусы есть в Великобритании, США. Наш максимально функционален. Здесь можно проводить события любого формата, - рассказывает куратор проекта Андрей Ланецкий. - Сам автобус - не новый, ранее курсировал между Украиной и Испанией. Мы сняли большинство кресел, сделали ровный пол, убрали короба. Чтобы создать максимум свободного пространства. В автобусе могут сидеть во время кинопоказов или лекций 30-40 человек. Для этого есть мобильные стулья.

До 30 мая продолжается прием заявок на Гуртобус.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYh2-iRNz20sZujkVIoW2UO4AjJex4447nh00fo9tPV2m-jw/viewform

Заявку могут подать: негосударственные общественные организации; жители малых городов, сел и поселков Украины, которые принимают активное участие в культурной и общественной жизни своего населенного пункта; органы местного самоуправления.

- В каждом городе будет своя программа. Это площадка для презентаций активностей общины, а мы делаем, что им интересно, - продолжает Ланецкий. - Можем проводить лекции, мастер-классы, кинопоказы. выставки. В одном городе будем целый день с программой. Как мини-фестиваль. У нас уже 120 заявок. Наиболее активные - Донецкая и Запорожская области. Люди хотят кинопоказы, потому что у них нет кинотеатров. Еще очень интересуют лекции по фандрейзингу, то есть где найти деньги на свои проекты, как податься на грант.

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Инициатор Гуртобуса - фонд "Изоляция". Неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. С началом украинско-российской войны фонд переехал в Киев. Миссия "Изоляция" - через культурные проекты стимулировать системные изменения в украинском обществе.