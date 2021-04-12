Назвали самые популярные книги в Instagram

Автор: twitter.com Британский интернет-магазин OnBuy выяснил, обложки каких произведений чаще всего выкладывают в инстаграм. Наибольшее количество постов в соцсети имеет роман "Убить пересмешника"

Роман "Убить пересмешника" американской писательницы Харпер Ли является самой популярной книгой в Instagram.

Таков результат исследования британского интернет-магазина OnBuy. Составили первую десятку "инстаграмных" книг, которые чаще всего фотографируют для соцсети. Для этого проанализировали хэштеги - так удалось определить обложки, которые выкладывают больше всего пользователей.

Обложку "Убить пересмешника" публиковали более 181 тыс. раз.

Действие романа происходит в 1930-х. Главный герой - адвокат из штата Алабама Аттикус Финч, который воспитывает своих двоих детей без матери. Его назначают защищать в суде афроамериканца, ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины. Аттикус сталкивается с враждебностью и предубежденностью города, где расовые предрассудки во многом определяют жизнь населения. В то же время показывается взросление детей Финча. По сюжету, у них формируются понятия справедливости, ответственности и сострадания в противовес социальному и расовому неравенству.

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Список самых популярных произведений в инстаграме:

"Убить пересмешника" Харпер Ли - 181 341 публикаций

"Наследница Огня" Сары Дж. Маас - 154 730 публикаций

"Элеанор и Парк" Рэйнбоу Рауэлл - 84 417 публикаций

"1Q84" Харуки Мураками - 70 923 публикаций

"Над пропастью во ржи" Джерома Дэвида Сэлинджера - 49 665 публикаций

"Танец драконов" Джорджа Мартина - 28 178 публикаций

"Я - Малала" Малалы Юсуфзай - 25 465 публикаций

"Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса - 24 534 публикаций

"На маяк" Вирджинии Вульф - 19 622 публикаций

"Случайная вакансия" Джоан Роулинг - 17 219 публикаций

Согласно исследованию OnBuy, самой популярной литературной серией является цикл романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

На сайте опросили 2201 человека, 44% из которых признались, что покупали книгу только из-за ее обложки. Также определили, что наиболее распространенные цвета топ-обложек в соцсети - красный и черный.

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Роман "Убить пересмешника" вышел в 1960 году. Получил Пулитцеровскую премию. В 2003-м занял шестое место в списке 200 лучших книг по версии BBC. Общий тираж англоязычных изданий составляет более 30 миллионов экземпляров. Переведен на более чем 40 языков. В 1962-м режиссер Роберт Маллиган снял одноименный фильм по мотивам произведения. Главную роль исполнил Грегори Пек. Лента получила три премии "Оскар".