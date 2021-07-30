Назвали самые ожидаемые фильмы Одесского кинофестиваля

Автор: oiff.com.ua Мария Федорченко (справа) в фильме "Стоп-Земля" играет 16-летнюю Машу, которая учится в киевской школе в 11-м классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают друзья, которых воплотили Яна Исаенко и Арсений Марков. На Берлинском кинофестивале лента получила главную награду "Хрустальный медведь" в программе Generation 14plus. Украинская премьера состоится в августе на Одесском кинофестивале

12-й Одесский международный кинофестиваль подготовил блестящие премьеры, которые давно хотелось увидеть.

Так считает кинокритик Александр Гусев. Поделился ожиданиями от кинофорума, который состоится 14-21 августа.

В этом году единственная конкурсная программа - национальный конкурс. Шесть полнометражных и восемь короткометражных украинских фильмов будут бороться за призы жюри и гран-при по результатам зрительского голосования.

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"Думаю, наличие только национального конкурса - это был выход из положения, - говорит Гусев. - Из отсутствия средств и ощутимо менее богатого кинематографического урожая вследствие пандемии. Акцент на отечественное кино объяснили тем, что приурочили к 30-летию Независимости. Должны принять с благодарностью. Независимо от объяснения, программа достойная.

Ситуация такова, что можно было бы ожидать от фестиваля чего-то вроде хорошей мины при плохой игре. Но национальная программа настолько интересна, что компенсирует отсутствие международного конкурса. Есть возможность впервые в Украине увидеть фильмы, которые ожидали в течение даже не года, а двух. Ленты, которые были самыми громкими представителями отечественной кинематографии на международных площадках. Например, драму Екатерины Горностай "Стоп-Земля" или детектив Дмитрия Томашпольского "Посторонний".

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Хочу посмотреть новые картины Томашпольского, который мне представляется одним из самых необычных и в хорошем смысле странных отечественных постановщиков. Сразу две его работы представят на ОМКФ. Кроме "Постороннего", это фантастика "Пространство", которую успел снять во время карантина. Новинка интригует и может оказаться хорошей национальной кинематографической рефлексией, отражением тех эмоций, которые мы переживали за последние полтора года.

Безусловно, пойду на фильм "Стоп-Земля". Многие коллеги посмотрели на онлайн-фестивале Берлинале и страшно хвалили. Это одна из главных надежд украинского кино.

Также среди самых ожидаемых премьер - спортивная драма Тараса Дроня "С завязанными глазами", о которой много слышали и ждем уже два года.

Мировая программа тоже хорошая. Несмотря на то, что значительно меньше, чем обычно. Мне кажется, не только стойкие поклонники украинского кино должны ехать в Одессу. Но и те, кто хочет быть в курсе международных новинок и увидеть их на большом экране. Например, мюзикл "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса. Не пожалеют о потраченном времени".

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В целом на Одесском кинофестивале презентуют 44 фильма. Звездным гостем фестиваля станет немецкий актер, номинант на премии "Золотой глобус" и BAFTA Даниэль Брюль. Известен ролями в фильмах "Гуд бай, Ленин!", "Гонка", "Ультиматум Борна", "Бесславные ублюдки", "Пятая власть", "Первый мститель: Противостояние", а также в сериалах "Алиенист", "Сокол и Зимний солдат". Представит свой режиссерский дебют - трагикомедию "Плохой сосед", в которой воплотил гиперболизированную версию самого себя. Также проведет мастер-класс, в которым откроет Летнюю киношколу 12-го ОМКФ. Вместе с ним выступит продюсер Мальте Грунерт.