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четверг, 22 июля 2021 19:34

Одесский кинофестиваль объявил программу
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44 фильма покажут на 12-м Одесском международном кинофестивале. Пройдет с 14 по 21 августа. Будет приурочен к 30-летию независимости Украины с акцентом на отечественное кино.

Единственной конкурсной программой станет Национальный конкурс полного и короткого метра. Также зрителей ждут внеконкурсные секции "Гала-премьеры", "Фестиваль фестивалей", ретроспективные и специальные показы.

Автор: oiff.com.ua
  В Национальном конкурсе полного метра 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "С завязанными глазами" о бойце смешанных единоборств, которая бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободиться от роли вдовы героя войны. Всего в программе шесть лент
В Национальном конкурсе полного метра 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "С завязанными глазами" о бойце смешанных единоборств, которая бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободиться от роли вдовы героя войны. Всего в программе шесть лент

Национальная конкурсная программа. Полный метр

"Короли рэпа", реж. Мирослав Латык, 2021

"С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь, 2020

"Пространство", реж. Дмитрий Томашпольский, 2021

"Национальный музей", реж. Андрей Загданский, 2020

"Стоп-Земля", реж. Екатерина Горностай, 2021

"Соперник", реж. Маркус Ленц, 2020

Автор: oiff.com.ua
  В Национальном конкурсе короткого метра 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Папины кроссовки" о мальчике, которого усыновляет американская семья. Всего в программе восемь лент
В Национальном конкурсе короткого метра 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Папины кроссовки" о мальчике, которого усыновляет американская семья. Всего в программе восемь лент

Национальная конкурсная программа. Короткий метр

"Беги, Таня, Беги", реж. София Полищук, 2021

"Ненужные вещи", реж. Дмитрий Лисенбарт, 2021

"Вторая волна", реж. Мария Стоянова, 2021

"Папины кроссовки", реж. Ольга Журба, 2021

Leopolis Night, реж. Никон Романченко, 2021

"Мария", реж. Влад Одуденко, 2021

"Тигр бродит рядом", реж. Анастасия Фалилеева, 2021

Good Boy, реж. Мария Пономарева, 2021

Автор: oiff.com.ua
  В программе "Фестиваль фестивалей" 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Аннетт" о стендап-комике и оперной певице, у которых рождается дочь с неожиданным даром. Всего в секции шесть лент
В программе "Фестиваль фестивалей" 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Аннетт" о стендап-комике и оперной певице, у которых рождается дочь с неожиданным даром. Всего в секции шесть лент

Внеконкурсная программа "Фестиваль фестивалей"

"Аннетт", реж. Леос Каракс, Франция, Мексика, США, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия, 2021

"Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул, Колумбия, Мексика, Франция, Великобритания, Таиланд, Германия, 2021

"Худший человек в мире", реж. Йоахим Триер, Норвегия, Франция, Швеция, Дания, 2021

"Герой", реж. Асгар Фархади, Франция, Иран, 2021

"Криптозоопарк", реж. Дэша Шо, США, 2021

"Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи, Тунис, Франция, Бельгия, Германия, Швеция, Турция, 2020

Автор: oiff.com.ua
  В программе "Гала-премьеры" 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Плохой сосед" об актере, который готовится полететь на кинопробы к супергеройскому блокбастеру, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Всего в секции четыре ленты
В программе "Гала-премьеры" 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Плохой сосед" об актере, который готовится полететь на кинопробы к супергеройскому блокбастеру, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Всего в секции четыре ленты

Внеконкурсная программа "Гала-премьеры"

"Легенда о Зеленом рыцаре", реж. Дэвид Лоури, Ирландия, Канада, США, Великобритания, 2021

"Гунда", реж. Виктор Косаковский, Норвегия, США, Великобритания, 2020

"Плохой сосед", реж. Даниэль Брюль, Германия, США, 2021

"Искушение/Бенедетта", реж. Пол Верховен, Франция, Нидерланды, 2021

Автор: oiff.com.ua
  В программе "Украинские гала-премьеры" 12-го Одесского кинофестиваля покажут ленту "Розы. Фильм-кабаре" об артистках киевской театрально-музыкальной группы Dakh Daughters. Всего в секции пять картин
В программе "Украинские гала-премьеры" 12-го Одесского кинофестиваля покажут ленту "Розы. Фильм-кабаре" об артистках киевской театрально-музыкальной группы Dakh Daughters. Всего в секции пять картин

Внеконкурсная программа "Украинские гала-премьеры"

"Посторонний", реж. Дмитрий Томашпольский, 2019

"Этот дождь никогда не закончится", реж. Алина Горлова, 2020

"Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко, 2021

"Почему я жив", реж. Виллен Новак, 2021

"Водуруду", реж. Анатолий Сачивко, 2021

Автор: oiff.com.ua
  В программе "Украинская ретроспектива: Независимые" 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Земля голубая, будто апельсин" о семье из прифронтового городка Красногоровка Донецкой области. Всего в секции 14 лент
В программе "Украинская ретроспектива: Независимые" 12-го Одесского кинофестиваля покажут фильм "Земля голубая, будто апельсин" о семье из прифронтового городка Красногоровка Донецкой области. Всего в секции 14 лент

Украинская ретроспектива: Независимые

"Кислородный голод", реж. Андрей Дончик, 1991

"Шамара", реж. Наталья Андрейченко, 1994

"Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович, 1995

"Настройщик", реж. Кира Муратова, 2004

"Счастье мое", реж. Сергей Лозница, 2010

"Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий, 2014

"Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Цилык, 2020

"Как казаки в хоккей играли", реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко, 1995

"Письмо в Америку", реж. Кира Муратова, 1999

"Шел трамвай девятый номер", реж. Степан Коваль, 2002

"Засыплет снег дороги", реж. Евгений Сивоконь, 2004

"Путники", реж. Игорь Стрембицкий, 2005

"Кросс", реж. Марина Врода, 2011

"Любовь", реж. Никита Лыськов, 2019

Фильм-закрытие

"Малыш" - реж. Чарли Чаплин, 1921

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Звездным гостем фестиваля станет немецкий актер, номинант на премии "Золотой глобус" и BAFTA Даниэль Брюль. Представит свой режиссерский дебют - трагикомедию "Плохой сосед", в которой воплотил гиперболизированную версию самого себя. Также проведет мастер-класс, которым откроет Летнюю киношколу 12-го ОМКФ. Вместе с ним выступит продюсер Мальте Грунерт.

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