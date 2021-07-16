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Звезда Marvel представит фильм и проведет мастер-класс в Украине

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Звезда Marvel представит фильм и проведет мастер-класс в Украине
Немецкий актер и режиссер Даниэль Брюль, исполнитель роли злодея барона Земо в киновселенной Marvel, посетит Одесский кинофестиваль. Фото: twitter.com

Немецкий актер Даниэль Брюль и продюсер Мальте Грунерт приедут в Украину. Станут гостями Одесского международного кинофестиваля. В этому году ройдет с 14 по 21 августа.

Брюль и Ґрунерт представят совместный фильм "Плохой сосед" и проведут мастер-класс, которым откроют Летнюю киношколу 12-го ОМКФ. Приезд звезд организовали совместно с Goethe-Institut в Украине.

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Даниэль Брюль начал актерскую карьеру в детстве, дебютировав на немецком телевидении. Успех принесла трагикомедия режиссера Вольфганга Беккера "Гуд бай, Ленин!", за главную роль в которой получил премию Европейской киноакадемии. Следующей громкой работой стала биографическая драма Рона Ховарда "Гонка". За роль автогонщика Ники Лауды был номинирован на "Золотой глобус" и премию BAFTA. Сыграл в лентах "Ультиматум Борна", "Бесславные ублюдки", "Пятая власть", "Алиенист". Один из персонажей актера - барон Гельмут Земо в картинах супергеройской франшизы Marvel "Первый мститель: Противостояние" и "Сокол и Зимний солдат" .

Среди проектов Мальте Грунерта - шпионский триллер Антона Корбейна "Самый опасный человек", военные драмы "Моя земля" Мартина Зандвлиета и "Последствия" Джеймса Кента. Также спродюсировал фильм "Плохой сосед", который представили на нынешнем Берлинском кинофестивале.

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Трагикомедия "Плохой сосед" - режиссерский дебют Даниэля Брюля. В ленте сыграл гиперболизированную версию самого себя. Исследует темы джентрификации и социального неравенства в Берлине.

Главный герой Даниэль - известный актер, который вместе с женой и детьми живет в пентхаусе в стильном районе Пренцлауэр-Берг. Однажды утром готовится полететь в Лондон на кинопробы к супергеройскому блокбастеру, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот знает гораздо больше о Даниэле, чем герой себе представлял, по сюжету.

Осенью компания "Свое кино" выпустит новинку в украинский прокат.

12-й Одесский кинофестиваль сфокусируется на украинском кино. Единственной конкурсной программе будет Национальный конкурс, лауреаты которого получат награды за лучший фильм, режиссуру и актерские работы. Главного победителя определят по итогам зрительского голосования.

Зрителей также ждут "Международные гала-премьеры", "Фестиваль фестивалей", серия ретроспективных показов, секция Film Industry Office и образовательная программа "Летняя киношкола".

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